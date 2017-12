Jenn Díaz: "Iceta té una contradicció que com a novel·lista m'interessa molt"

T'has llegit el programa electoral del partit?

No encara.

Per què, doncs, és la millor opció el 21-D?

Per exemple, perquè la llista cremallera és una cosa bastant exclusiva i personalment m'agrada que homes i dones tinguin la mateixa oportunitat

Ara que el llegiràs, esperes que sigui un dels llibres que més t'agradi?

Espero que no.

Em sabries dir qui és el cap de llista per Tarragona?

No.

Sempre has votat ERC?

No.

On hi ha més ficció, a les teves novel·les, o a l'enquesta del CIS que equipara el resultat de Cs amb ERC?

A l'enquesta del CIS, sens dubte

On hi ha més ficció, a les teves novel·les, o a la proposta d'ERC de que hi hagi un Govern executiu i un legítim?

A les meves novel·les

Quin polític català donaria per una novel·la?

Miquel Iceta. Té aquesta contradicció que, com a novel·lista, m'interessa molt.

Sabries dir-me l'article 155 de la Constitució?

No, gràcies

I algun que no sigui el 155?

No.

Has d'estudiar una mica de constitucionalisme.

Si m'hi hauria de posar.

La Jennifer dels Catarres votava CDC i tenia somnis eròtics amb Jordi Pujol. Fins on arriba el compromís de la Jenn a ERC?

Per sort al DNI m'hi he posat Jenn i no Jennifer i em desmarco completament d'Els Catarres

Puigdemont va haver de decidir que havia de ser president en dues hores. Si el 22 de desembre et truca Oriol Junqueras o Marta Rovira i et diuen: Jenn, has de ser presidenta, què els hi dius?

Que no estic preparada.

Un independent deixa de ser-ho quan entra a la llista o pots discrepar d'una decisió del partit?

Fins que no ets militant pots discrepar.

Per tant et podríem veure al Parlament votant diferent del teu partit si no hi estàs d'acord.

Si no hi estic d'acord espero que sí.

Amb quin candidat del 155 et faries un selfie?

Amb cap.

I per últim, fes-me una porra. Quants diputats treurà ERC?

40.