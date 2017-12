La Junta Electoral obliga RTVE a compensar la CUP per la no emissió del seu espot electoral

La Junta Electoral ha estimat parcialment la denúncia de la CUP contra Radiotelevisió Espanyola per la negativa de la corporació estatal a emetre el primer espot de campanya de la formació anticapitalista, i obliga la cadena pública a compensar aquest partit amb una "emissió addicional" de l'anunci, que s'haurà de fer "en el mateix canal, la mateixa o equivalent franja horària i la mateixa duració" que el passi que es va cancel·lar. L'espot, doncs, s'haurà de veure a La 1 en 'prime time', ja que l'anunci retirat estava previst que s'oferís en aquest canal a les 22.00 hores del 5 de desembre, el primer dia de campanya.

Tal com va denunciar la CUP en el seu moment, TVE va decidir unilateralment i "actuant com a censor" no emetre aquell anunci, consistent en una imatge fixa amb el missatge "Llibertat presos polítics. Stop excepció". El partit havia sol·licitat que aquest espot s'emetés únicament durant el primer dia de campanya (com va fer, per exemple, TV3), i que a partir de l'endemà s'inclogués en els espais electorals que li pertocaven el vídeo oficial, que consisteix en una espècie de tutorial sobre com es construeix una república.

La CUP va considerar que la decisió de TVE era una " clara vulneració de la lliure disposició de l'organització del seu espai legítim de propaganda electoral", i va optar per no emetre cap vídeo alternatiu al vetat per la cadena en aquell espai del dia 5. El partit va denunciar el cas a la Junta Electoral, que ara li ha donat la raó. De moment, la formació no ha precisat si aprofitarà aquest espai extra que li haurà de concedir TVE per emetre el vídeo inicialment retirat o bé hi oferirà l'altra versió de l'espot, que s'està emetent sense problemes des del 6 de desembre.

En la seva resolució, la Junta Electoral també insta RTVE a "respectar" en endavant "els principis recollits a l'article 66.1 de la LOREG [la Llei Orgànica de Règim Electoral General], i en particular el de neutralitat".