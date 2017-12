JxCat i ERC sumen gairebé el 60% dels vots a Lleida

Junts per Catalunya es va imposar com a primera força política a la circumscripció de Lleida amb una diferència de poc més de 12.000 vots respecte d’Esquerra. Ara bé, entre les dues formacions van assolir gairebé el 60% dels sufragis, i van superar d’aquesta manera el resultat en vots obtingut el 2015. També en escons, i és que si la coalició JxSí sumava 10 dels 15 diputats ara fa dos anys, aquest 21-D JxCat i ERC m’han aconseguit 11, cosa que col·loca les dues formacions en la mateixa situació que el 2012, quan CiU i ERC sumaven en total 11 escons. La llista liderada per Josep Maria Forné va guanyar a Lleida amb 6 diputats, seguida pels 5 dels republicans, amb Meritxell Serret com a cap de llista, que va seguir la nit electoral des de Brussel·les al costat de Puigdemont.

Però, de nou, la gran sorpresa a la demarcació de Lleida la va protagonitzar Ciutadans. La candidatura encapçalada per Jorge Soler va quedar en tercer lloc i va obtenir a última hora 3 diputats, un més que en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya. De fet, durant tota la jornada Cs i la CUP van mantenir un frec a frec per veure qui es quedava l’escó que ballava entre els dos partits. Finalment, però, va anar a parar a la formació taronja, encara que per poques dècimes, en detriment de Mireia Boya, que es va quedar a les portes de repetir legislatura a la cambra catalana. Tampoc no hi serà Marisa Xandri, del PPC, que perd l’únic escó dels populars a la demarcació de Lleida amb una dràstica davallada dels sufragis, de gairebé tres punts. En canvi, el PSC mantindrà el seu únic diputat lleidatà al Parlament, Òscar Ordeig.

La clau de l’èxit

L’èxit de Ciutadans s’explica pels bons resultats de la formació a la Vall d’Aran, on va obtenir més del 33% dels sufragis, i a la ciutat de Lleida, on el pacte amb el PSC d’Àngel Ros a l’Ajuntament de Lleida hauria donat ales a Cs, que va sumar 4.000 vots més que en els comicis del 2015. De fet, Ciutadans es va convertir en la formació més votada a la capital del Segrià, la qual cosa li va permetre passar dels 2 als 3 diputats.