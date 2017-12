L'enquesta d'El País dona la victòria a Ciutadans

L'enquesta de Metroscopia que publica el diari El País situa com a guanyador de les eleccions del 21-D a Ciutadans, amb el 25,2% dels vots, el que donaria entre 35 i 36 diputats a la formació d'Inés Arrimadas. Actualment en tenen 25. La forta pujada de Ciutadans, però, no donaria la majoria al bloc unionista, ja que sumant els diputats que segons l'enquesta dona al PSC (20) i els del PP (entre 5 i 6), es quedarien amb 61. Per tenir la majoria cal arribar als 68 diputats.

El bloc independentista tampoc no aconseguiria aquesta majoria, ja que es quedaria amb 63 diputats, segons el sondeig. El primer partit independentista seria ERC, amb el 23% dels vots i 33 escons. Per darrera dels republicans, hi ha Junts per Catalunya, el partit de Carles Puigdemont, que obtindria el 14% dels vots i 22 diputats. La CUP obtindria el 6,4% dels vots i 8 diputats, dos menys dels que tenen actualment.

Amb aquest escenari, la clau de la governabilitat recauria sobre els comuns. El partit liderat per Xavier Domènech i Ada Colau obtindria el 9,3% dels vots i mantindria els 11 diputats. Un resultat modest però de gran transcendència, ja que cap dels dos blocs, ni l'unionista ni l'independentista, aconseguirien la majoria sense el seu suport.