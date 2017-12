"Cada dia empassar-me gripaus per esmorzar? No, gràcies": Terribas cita 'Cyrano de Bergerac' per respondre a la JEC

Mònica Terribas ha respost aquest dijous, subtilment, a la Junta Electoral Central (JEC), que dimecres va decidir estimar la denúncia del Partit Popular contra els seus editorials dels dies 28 i 30 de novembre, en considerar que vulneraven el principi de neutralitat política, i ordenar l'obertura d'un expedient sancionador contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

A 'La portada' d'aquest dijous d''El matí de Catalunya Ràdio', Terribas no ha fet cap referència directa a la decisió de la JEC (ni tampoc a cap altre fet de l'actualitat política), però ha citat un fragment de l'obra de teatre 'Cyrano de Bergerac', d'Edmond Rostand, en què el personatge es rebel·la contra el que li volen imposar.

"I què hauria de fer? -ha començat Terribas-. Trobar un protector ric, servir-lo amb disciplina i, com una heura fosca que circumda una alzina, i l'usa de puntal mentre llepa l'escorça, pujar amb astúcia en comptes d'elevar-me per força? No, gràcies! Dedicar, com qualsevol autor, versos als financers? Convertir-me en bufó, amb la vil esperança de copsar en un ministre l'esbós d'algun somriure que no sigui sinistre? No, gràcies! Cada dia empassar-me gripaus per esmorzar? Portar els genolls plens de blaus, i amb tantes trepitjades també els abdominals? Donar contínues proves d'habilitats dorsals? No, gràcies! Voler sempre que el peix acabi al cove, mentre que en tot moment nedo i guardo la roba? No, gràcies!".

Terribas ja havia respost d'una manera similar (amb cites de diversos autors referides a la llibertat d'expressió) a la denúncia del PP que ha acabat amb aquesta resolució de la JEC. Aquest dimecres a la tarda, la CCMA va decidir recórrer davant el Tribunal Suprem la decisió de la Junta d'obrir-li un expedient sancionador.