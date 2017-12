El PP denuncia a la Junta Electoral la cobertura de TV3 de la manifestació de Brussel·les

TV3 no va transmetre la manifestació de dijous passat a Brussel·les per evitar que algun partit polític ho denunciés davant de la Junta Electoral, però amb aquesta mesura preventiva no n'hi va haver prou: el Partit Popular ha presentat un recurs davant d'aquest organisme perquè considera que la televisió pública, malgrat no haver seguit l'acte en directe, encara en va informar massa.

El recurs presentat pel PP davant la Junta Provincial de Barcelona critica que TV3 i el 3/24 van fer "una àmplia cobertura informativa, amb diverses connexions i retransmissió en directe", d'un acte que va reunir 45.000 catalans a Brussel·les per demanar l'alliberament dels presos polítics.

El text remarca també que el 'Telenotícies migdia' va dedicar "un temps important" a la cobertura de la manifestació, "i va retransmetre igualment imatges en directe així com intervencions de candidats a les eleccions", i detalla que es van dedicar "més de 13 minuts" a cobrir l'acte, mentre que "la informació electoral de la resta de candidatures va arribar a poc més d'un minut".

Per aquest motiu, i tenint en compte que Junts per Catalunya i ERC havien donat suport explícit a la manifestació, els populars demanen a la Junta Provincial que iniciï un procés sancionador contra la CCMA i que obligui TV3 a compensar el PP "en termes d'igualtat i proporcionalitat".

Fonts de la Corporació han explicat a l'ARA que, en les seves al·legacions davant la Junta Electoral, la cadena ha aportat xifres que demostren que al 'Telenotícies migdia' els partits independentistes hi van aparèixer durant 5 minuts i 5 segons, i els no independentistes 3 minuts i 56 segons. Aquell mateix dia, el 'TN vespre' va incloure 3 minuts i 7 segons de declaracions de polítics independentistes i 3 minuts i 36 segons de contraris a la independència.

Durant la manifestació el cap d'informatius de TV3, David Bassa, es va mostrar dolgut a través de Twitter pel fet que les televisions privades espanyoles poguessin transmetre en directe el que passava a Brussel·les, mentre que TV3, " fiscalitzada i cosida a recursos", s'havia de limitar a connectar-hi puntualment dins de les rodes informatives del canal 3/24.

És periodísticament molt dolorós comprovar com les privades espanyoles poden retransmetre tota la manifestació de Brussel.les, però TV3, fiscalitzada i cosida a recursos que ens demanen "modular el dret a la llibertat d'expressió", no. pic.twitter.com/lIniS1eYeX — david bassa (@david_bassa) 7 de desembre de 2017

El principal motiu pel qual TV3 va optar per no cobrir l'acte va ser el fet que la Junta Electoral havia considerat, a instàncies de Ciutadans, que la transmissió de la manifestació de l'11 de novembre a Barcelona, també per demanar l'alliberament dels presos polítics, havia vulnerat els principis de neutralitat i pluralisme polític. Tot i que aquella resolució no instava a compensar cap partit per aquella cobertura, sí que reclamava a TV3 que durant la resta del període electoral s'abstingués de dur a terme programes similars.

Segons la CCMA, aquest és el novè recurs davant la Junta Electoral que PP o Ciutadans han interposat contra TV3 i Catalunya Ràdio en l'últim mes.

El primer d'aquests recursos va ser el que va presentar el PP per demanar que s'impedís precisament la transmissió de la manifestació de l'11 de novembre (i que va ser rebutjat tant per la Junta Provincial de Barcelona com per la Central). Aquesta mateixa manifestació va ser objecte d'un altre recurs (en aquest cas, a posteriori), presentat per Ciutadans, que va ser rebutjat també per la Junta Provincial i estimat parcialment per la Central, que va considerar que s'havia vulnerat el principi de neutralitat però no va concedir cap compensació al partit taronja.

Ciutadans també va presentar dos recursos, un de referit a TV3 i l'altre a Catalunya Ràdio, en què es queixava de l'ús d'expressions com 'Govern a l'exili', 'president' o 'consellers'. Malgrat que inicialment la Junta Provincial només va prohibir les fórmules referides a l'exili, la Junta Electoral Central (JEC) va acabar donant la raó a Ciutadans.

També han sigut objecte de denúncia per part del PP els editorials d''El matí de Catalunya Ràdio' dels dies 28 i 30 de novembre. En tots dos casos, la Junta Provincial ha donat la raó a la CCMA, però el PP ha recorregut a la JEC, que encara no s'ha pronunciat.

Els últims recursos presentats, també pel PP, fan referència a la cobertura de la manifestació de Brussel·les i al concert per l'alliberament dels presos polítics del 2 de desembre, que encara estan pendents de resolució per part de la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

El novè recurs, presentat per Ciutadans, no tenia relació directa amb la informació, sinó que feia referència a les pancartes de "Democràcia" que s'havien penjat a les instal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí. La Junta Electoral de Sant Feliu de Llobregat va obligar a retirar-les la setmana passada.