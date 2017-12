El PSOE fa pinça amb el PP i repta Arrimadas a "exercir cert lideratge" a Catalunya

El PSOE torna a fer pinça amb el PP a Catalunya. Ara, després del 21-D, per pressionar la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, perquè mogui peça després de guanyar les eleccions però no tenir prou escons per formar govern. A Ferraz admeten que l'aritmètica és impossible, però recorden que la nit electoral Arrimadas va celebrar la victòria i que ara cal que "exerceixi cert lideratge". A més de pressionar els comuns, tal com en el seu moment va fer Pedro Sánchez a Espanya durant les negociacions per formar govern. Així s'ha expressat el secretari d'organització, José Luis Ábalos, en roda de premsa des de la seu del partit, que ha assegurat - en la mateixa línia que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo-, que li "correspon alguna responsabilitat" després de guanyar les eleccions.

La pressionen a presentar-se a la investidura? En això Ábalos no es pronuncia, però sí que demana "iniciativa política" amb algun "gest". No vol entrar en el format perquè creu que correspon a Ciutadans fer aquesta "reflexió" davant del lideratge que exerceix. Els socialistes recriminen a Arrimadas el caràcter "excloent" de la seva campanya a Catalunya i ara volen que es mulli després d'haver jugat al vot "útil" i haver perdut enfront de l'independentisme. "Ara tenen l'oportunitat de defensar el seu projecte i fer-lo valer -ha etzibat el secretari d'organització socialista-. La confiança atorgada pels electors exigeix una resposta. Això és de manual".

Sobre Tabàrnia, el fantasma d'una fractura territorial a Catalunya que ha brandat Ciutadans, Ábalos ha tret ferro del tema i ha dit que considera que és una "pel·lícula que furga una mica en les debilitats de les pretensions independentistes". "Podem estirar el fil fins al final i declarar la república independent de casa meva", ha dit fent broma, i ha assenyalat que aquesta iniciativa és una "nota fresca" per "treure tensió a l'ambient".

Ferraz celebra el recurs contra el 155

Ábalos ha celebrat aquest dimecres que la diputació permanent del Parlament hagi acordat la presentació d'un recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra el 155. "A nosaltres ens sembla que fan molt bé", ha assegurat, perquè considera que "això significa que els independentistes reconeixen el sistema i la validesa del TC". Ara bé, defensen que l'aplicació del 155 és "clarament constitucional i que la seva vigència acabarà quan Catalunya disposi d'un govern que respecti l'autogovern i el marc legal". "Allà perdrà vigència el 155", ha afegit.

"El 155 és un mecanisme absolutament excepcional, és evident, perquè s'aplica en funció d'una situació evidentment excepcional, però no s'esgota una sola vegada, no és una sola bala" José Luis Ábalos Secretari d'Organització del PSOE

La intervenció, una "bala" a la recambra

Ara bé, els socialistes alerten, de la mateixa manera que ja va fer la nit electoral el PP estatal, que el 155 es pot tornar a aplicar en qualsevol moment perquè és un mecanisme ja "assajat". "El 155 és un mecanisme absolutament excepcional, és evident, perquè s'aplica en funció d'una situació evidentment excepcional, però no s'esgota una sola vegada, no és una sola bala. Com a mecanisme que és, cada cop que hi ha un moment així, pot aplicar-se", ha assenyalat.

Nova gira de Sánchez per Espanya

Ferraz evita l'autocrítica pel que fa els resultats del 21-D i assegura que els 'barons' no els han traslladat en obert cap crítica. A més, Ábalos ha puntualitzat que en cap cas durant la campanya catalana es va fer servir la defensa d'un estat plurinacional i que aquest punt no es tocarà en el full de ruta del PSOE. Amb tot, els socialistes busquen fugir del tema català i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, començarà després de Reis una gira d'assemblees obertes per tot Espanya -en concret seran 52, una per cada capital de província, i es recorreran un total de 43.988 km- per parlar de temes socials. El primer: les pensions. Ábalos ha defensat que són les qüestions que -més enllà d'on visquin- realment interessen la gent.

"La situació no mereix eleccions anticipades"

Sánchez no té por d'unes eleccions anticipades a Espanya si Mariano Rajoy no aconsegueix el suport del PNB per aprovar els pressupostos del 2018. Ábalos ha puntualitzat que "ara mateix la situació no mereix eleccions anticipades", però ha afegit que el PSOE no té por de les urnes perquè qui està "més debilitat" és el PP. A més, està convençut que els resultats de Ciutadans a Catalunya no es poden extrapolar a tot l'Estat.