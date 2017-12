Pascal es mostra satisfeta pel resultat de JxCat i no descarta utilitzar la marca en altres ocasions

L'endemà de les eleccions del 21 de desembre s'ha reunit la direcció ampliada del Partit Demòcrata per valorar els resultats de Junts per Catalunya que, contra tot pronòstic, va superar ERC en els comicis i manté el lideratge del Procés. A la trobada hi han assistit l'expresident Artur Mas i la vicepresidenta del partit, Neus Munté, entre altres personalitats. "Estem enormement satisfets", ha dit la coordinadora, Marta Pascal, per la participació i també per l'augment de vots de l'independentisme -que ha superat els 2 milions de votants-. També ha considerat que els resultats avalen la trajectòria del partit: "Els resultats d'ahir el vespre també avalen la generositat del PDECat amb Junts per Catalunya. Som un espai polític guanyador", ha reivindicat Pascal, que ha posat en valor les sigles del partit, diluïdes en la llista del president. Pascal ha assegurat que el partit ha apostat per la transversalitat i la unitat i ha cedit els seus drets electorals a la llista de Puigdemont. "No renunciarem a utilitzar la marca en altres circumstàncies", ha assegurat sobre la marca que s'ha creat tot just fa tres setmanes per presentar-se a les eleccions.

Malgrat les discrepàncies que han manifestat amb la direcció de campanya de JxCat en algunes ocasions -com ara sobre qui prendria les decisions en el grup parlamentari-, Pascal ha deixat clar que no hi haurà dues ànimes al Parlament. "Formem part d'un espai polític que s'ha mostrat guanyador en aquestes eleccions", ha afirmat. En aquest sentit ha dit que analitzaran en les pròximes conteses electorals quin és el recorregut de la nova marca d'ara endavant i reivindicaran l'espai que ha aconseguit aglutinar el president al voltant del sobiranisme de "centre i ampli".

Restabliment del Govern, diàleg amb Rajoy i ampliació de la base

D'entrada, Pascal ha demanat el restabliment del Govern que hi havia abans de l'aplicació de l'article 155. "Els sobiranistes ens hem d'entendre", ha dit en referencia a si avalaria un executiu de concentració amb la CUP i ERC. "Apostem per l'executiu tal com va ser cessat", ha insistit en ser preguntada sobre si hi voldran incorporar els anticapitalistes. Així, Pascal ha apostat per restablir el Govern "legítim" de Catalunya amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al capdavant i la resta de consellers que han sigut alliberats, els que estan empresonats i els que són a Brussel·les. Tanmateix, aquesta voluntat s'haurà de combinar amb la situació processal i judicial de cadascun d'ells.

Pascal ha posat en valor el lideratge de Carles Puigdemont per la bona campanya que ha fet tot i les dificultats de ser a més de 1.300 quilòmetres de distància.

"Amb aquesta participació, l'independentisme encara té més i més valor. Aquest país ha parlat clar: el sobiranisme és majoritari, tenim l'obligació de fer-lo créixer, però els ciutadans han donat un mandat clar", ha afirmat. "El sobiranisme ha de seguir creixent en termes de suport", ha afegit, però, Pascal. "Queda clar que s'han de buscar noves estratègies partint de la inclusió", ha avisat. "No és temps de posar-nos calendaris ni terminis. Crec que tots hem demostrat ja que som prou independentistes", ha afegit.

Ha considerat que l'independentisme ha de fer un exercici d'"obertura" i mirar cap a formacions que apostin pel dret a decidir, en al·lusió als comuns, en una afirmació que obre una geometria variable de la majoria d'ERC i JxCat amb la CUP i els comuns.

Pascal ha apostat també per parlar amb Mariano Rajoy perquè no es pot obviar la realitat política d'un territori. "S'ha d'encetar una etapa de diàleg. Rajoy pot escollir entre ser el que no troba solucions o fer cas del veredicte de les urnes", ha conclòs.