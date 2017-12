Puigdemont i els consellers no abandonaran Bèlgica tot i haver-se anul·lat l'euroordre

La decisió del Suprem de retirar les euroordres que havia sol·licitat l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont i els quatre consellers no canviarà els plans dels cinc membres del Govern exiliats a Bèlgica. Segons ha assegurat a l'Ara Gonzalo Boye, l'advocat català dels consellers d'ERC -Toni Comín i Meritxell Serret-, tots cinc es queden a Bèlgica perquè segueix en vigor l'ordre d'arrest nacional. Si trepitgen l'Estat, seran detinguts.

"L'únic que ha fet el Suprem és anul·lar les euroordres per evitar que Bèlgica es prounciés sobre la inexistència del delicte i la vulneració de drets fonamentals", ha explicat Boye. Segons l'advocat, el jutge del Suprem Pablo Llarena ha retirat les ordres europees de detenció perquè "sabien que perdrien i no han volgut esperar al resultat".

L'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, també ha confirmat al diari econòmic L'Echo que el cap de llista de Junts per Catalunya no té previst sortir del país. "Puigdemont no deixarà Bèlgica per la retirada de l'ordre europa de detenció", ha explicat.