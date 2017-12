El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, descarta tornar a Catalunya abans del 21-D. En un avançament d'una entrevista a 'La Vanguardia', el cap de l'executiu català afirma que la hipòtesi de que ell torni a Catalunya abans del 21-D buscant un cop d'efecte previ a les eleccions és un "rumor fals".

De fet, Puigdemont ha insistit repetidament durant els seus actes de campanya que està disposat a tornar al Palau de la Generalitat després de les eleccions si el bloc del 155 accepta el resultat de les eleccions i la voluntat dels catalans és "inequívoca" per restituir el Govern. En l'entrevista, el president insisteix en aquesta via i afirma que vol acabar tornant a Catalunya: "Crec en la democràcia i crec que el que les urnes han autoritzat no et pot portar a presó".

Per això, descarta tornar a Catalunya abans del 21-D: "Jo no faré un cop d'efecte per fer un cop d'efecte, sóc el president de la Generalitat i entre les meves funcions hi ha la de defensar la legitimitat i continuïtat de la Generalitat". En aquesta línia, critica també que el ministeri de l'Interior estudiï reforçar la seguretat a la frontera per detenir-lo abans que torni a trepitjar Catalunya.

"És delirant que tot un Estat hagi de definir la seva política de fronteres en funció d'un rumor que és fals", afirma. "Em comença a preocupar que la informació sensible que gestiona el ministeri de Defensa i el d'Interior", afegeix.