Puigdemont reclama la fi del dèficit fiscal: "Si la solidaritat és una obligació es converteix en un atracament"

Davant les acusacions que només es preocupen del Procés, Junts per Catalunya ha presentat aquest dimecres les seves propostes socials de cara la propera legislatura. "Diuen que no ens preocupem dels problemes de la gent", ha lamentat el president, Carles Puigdemont, quan ha considerat que precisament "tenir un estat vol dir prosperitat". "La millor política social que es pot fer en aquest país és la independència", ha sentenciat el cap de l'executiu a través d'un vídeo que s'ha reproduït en un acte de la candidatura a la seu de la ONCE de Barcelona. "És la millor política de benestar que podem fer per la nostra gent", ha insistit. El president ha defensat Catalunya com un "país solidari" que no deixa enrere a ningú. Ara bé, ha avisat que quan la solidaritat és converteix en una "obligació", en relació al sistema de finançament a l'Estat, llavors es diu "atracament o espoli".

"Fins a 10.000 euros per família marxen per no tornar. Totes les candidatures haurien de defensar la fi del dèficit fiscal. Ens podríem permetre un millor estat del benestar del que tenim", ha avisat.

Puigdemont ha acusat l'estat espanyol d'estar més preocupat per l'Ibex 35 que per les famílies més vulnerables. També ha defensat l'obra de Govern i ha assegurat que "mai" un executiu ha abordat en la mateixa mesura l'emergència habitacional com el seu. La recepta per a Puigdemont per fer polítiques socials és "fer lleis" i tenir diners.

Ha recordat que de les 26 lleis aprovades en la darrera legislatura, fins gairebé la meitat han estat recorregudes al Tribunal Constitucional. "Fins a cinc dels sis textos legals fets sobre habitatge han estat recorreguts i suspesos", ha recordat Puigdemont. Ha proposat reformar el mercat del lloguer per "donar més seguretat" a llogaters i propietaris; s'ha compromès a "fer arribar a tothom" que necessiti la renda garantida; i situar el salari mínim als nivells europeus.

També s'ha referit al futur de les pensions en una Catalunya independent, que considera viables. A més, s'ha mostrat sorprès que precisament el govern espanyol digui que en una Catalunya independent perillarien les pensions quan, a l'Estat, ha "buidat" la caixa la reserva. "Aquests diners també eren vostres", ha assegurat.

Les propostes socials

La número 15 de la llista, Isabel Ferrer, treballadora social i exdirectora dels serveis d'emergència de Barcelona, ha defensat la candidatura de Junts per Catalunya per ser la unió de la política i gent de la societat civil. "Tots som vulnerables", ha avisat compartint la seva experiència als serveis socials en plena crisi econòmica però també en la crisi de refugiats o els barris més desafavorits de la ciutat de Barcelona. "Ens calen eines d'estat per fer polítiques socials", ha assegurat Ferrer posant de manifest que la Generalitat necessita la capacitat de legislar en tots els àmbits socials.

Pels més desafavorits ha apostat per consolidar la renda mínima garantida com a eina pre-distributiva de la riquesa, per acostar-se a la igualtat d'oportunitats.

"Hem d'obrir els serveis socials perquè independentment d'on visquin les persones tinguin les mateixes oportunitats", ha dit. Per això ha defensat parlar d'un sistema social "fort" amb diferents espais: sanitari, educatiu, d'habitatge, laboral i econòmic. "Totes les àrees que intervenen en el benestar de les persones han de treballar-se de forma integral", ha explicat. Ha apostat per la digitalització dels serveis socials i la creació d'una targeta social que contingui un expedient únic i que incorpori totes les prestacions perquè es gestionin conjuntament.

540x306 Puigdemont reclama la fi del dèficit fiscal perquè els catalans tinguin un "millor estat del benestar" / JULIO DÍAZ / JXCAT Puigdemont reclama la fi del dèficit fiscal perquè els catalans tinguin un "millor estat del benestar" / JULIO DÍAZ / JXCAT

Ferrer també ha abordat els drets de la infància, en l'àmbit de l'acolliment. "És molt urgent un pla d xoc a la crisi immigratòria dels nens desemparats", ha dit. "S'ha d'acompanyar-los també després dels 18 anys en la reinserció social i laboral", ha afegit. Ha defensat la capacitat de legislar de la Generalitat per poder elaborar polítiques d'immigració. En l'àmbit de la dependència ha defensat elaborar una nova llei que garanteixi l'autonomia personal i que doti de més recursos aquest àmbit. Més places residencials a l'entorn d'on viuen les persones dependents, ja que hi ha vegades que aquestes prefereixen viure en situació de risc que desplaçar-se fora d'allà on viuen -ha explicat-.

A l'acte, també hi ha intervingut el Pare Manel, que és una de les personalitats juntament amb Pilarín Bayés, Salvador Cardús o Ferran Requejo que tanca la llista de Junts per Catalunya per Barcelona. "A Junts per Catalunya puc aportar l’experiència de molts i molts anys de treball en l’àmbit social, posant d'exemple la feina del centre obert dels barris del Verdum i Roquetes de Nou Barris", ha considerat.

Polítiques d'habitatge

L'encarregada de pilotar l'acte ha estat la diputada al Congrés del PDECat Lourdes Ciuró, que ha carregat contra el govern espanyol per no donar solucions efectives en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. "Perdre l'habitatge és perdre allò més íntim. És un pas molt dolorós per una persona", ha lamentat, afegint que hi ha legislacions "molt abusives" en matèria hipotecària. "L'estat espanyol ha donat l'esquena a l'emergència habitacional", ha dit, "salvant bancs mentre es deixaven caure famílies", ha considerat.

Ciuró ha defensat la funció social de l'habitatge i el paper de l'administració per protegir-lo. I ha apostat per augmentar el parc d'habitatge de lloguer amb la incorporació de 235.000 habitatges en 15 anys. Ara bé, ha denunciat el poc marge de la Generalitat a l'hora de fer polítiques com s'ha demostrat en la darrera legislatura, que el govern espanyol ha impugnat al Tribunal Constitucional la llei de la pobresa energètica i d'emergència habitacional.

540x306 La diputada del PDECat al Congrés, Lourdes Ciuró / ARA La diputada del PDECat al Congrés, Lourdes Ciuró / ARA

"Els avantatges de tenir un estat nou és tenir també una legislació tributària pròpia perquè som els que més coneixem el territori", ha dit Ciuró. Ara bé, ha deixat clar que per a Junts per Catalunya l'accés a l'habitatge no es pot fer a través de l'ocupació sinó que cal "balancejar el dret a la propietat i l'habitatge".

En l'acte, a la seu de l'ONCE a Barcelona, hi han assistit membres del Partit Demòcrata -no és habitual veure'ls en aquesta campanya de Junts per Catalunya- com la vicepresidenta de la formació i exconsellera de benestar i de la Presidència, Neus Munté.