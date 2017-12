JxCat reivindica la victòria "dins el bloc sobiranista": "Només Puigdemont representa la restitució del Govern"

El teatre de l'Amistat de Mollerussa ha sigut escenari aquest diumenge el matí d'un nou míting de Junts per Catalunya en què la candidatura s'ha erigit com a "hereva de l'1 d'octubre" i com la única llista que té com a objectiu restituir el Govern "legítim". "El pitjor malson de La Moncloa és que Puigdemont guanyi les eleccions el 21 de desembre", ha clamat el portaveu, Eduard Pujol, entre aplaudiments de les 600 persones que s'han atansat a l'acte polític. "És un moment que ho necessitem tot. Això no va de sigles. Necessitem el moviment de Junts per Catalunya per aconseguir que el dia 21 de desembre tot torni al seu lloc", ha afegit. El conseller Josep Rull, en la seva intervenció, ha insistit en la mateixa idea: "El sentit del 21 de desembre és recuperar la normalitat institucional és recuperar la normalitat institucional i que Puigdemont i el seu Govern tornin al Palau de la Generalitat".

Ha replicat al PP i Ciutadans que aquest 21 de desembre el seny és defensar la "llibertat, la dignitat i la democràcia". "En aquestes eleccions ens ho juguem tot", ha afirmat, avisant que el 21-D no va de "gestionar" l'autonomia sinó de restituir el Govern escollit a les eleccions del 27 de setembre. "El president ja el tenim", ha clamat. "Som en la segona volta de l'1 d'octubre, som heures d'aquell gest de dignitat. Mai tan valents ni tan dignes", ha conclòs.

Rull, que ha remarcat l'"anormalitat" d'unes eleccions amb empresonats i candidats a l'exili, ha carregat durament contra el govern espanyol i Ciutadans per exhibir com a "trofeus de guerra" cadascuna de les empreses que han marxat de Catalunya. Ha criticat La Moncloa per posar una "pista d¡aterratge" a aquestes empreses i ha assegurat que la culpa d'aquesta fugida és la violència de les forces de seguretat de l'Estat.

Unes eleccions "humiliants"

El cap de llista per Lleida, Josep Maria Forné, ha dit que la convocatòria d'eleccions per part de La Moncloa és una "humiliació" i per això ha cridat a "restituir" el president de la Generalitat. "Només ell representa institucionalment la possibilitat de la restauració del Govern. Només tenim una única possibilitat davant les eleccions imposades pel govern d'Espanya", ha reiterat. "Dins el bloc sobiranista ha de guanyar Junts per Catalunya perquè es referma el significat del president de la institució i el que significa", ha demanat Forné arrencant els aplaudiments del públic.

"Davant de la humiliació, la dignitat", ha proposat Forné. Recordant que demà dilluns es traslladaran les obres de Sixena del museu de Lleida. Una acció amb la qual l'Estat vol recordar "qui mana a Catalunya".

"No restituir el president vol dir que guanya el 155"

El primer a intervenir ha estat l'alcalde de Mollerussa i número dos de Lleida, Marc Solsona, que s'ha dirigit al conseller, Josep Rull, per assegurar-li que el que ha passat a la presó servirà d'alguna cosa. "Ho has passat molt malament. I això que heu passat [a Rull i als consellers] servirà d'alguna cosa, servirà per continuar consolidant la llibertat del país", ha afirmat. Solsona ha carregat contra el PP i Ciutadans per "menysprear" els independentistes enmig d'una "campanya anormal". "Em presento en aquestes eleccions en defensa pròpia", ha asseverat, deixant clar però que la seva convocatòria ha estat "il·legítima" perquè no ho ha fet el president de la Generalitat.

540x306 Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i número dos per Lleida / JULIO DÍAZ Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i número dos per Lleida / JULIO DÍAZ

Després de carregar contra els partits constitucionalistes, però, també ha enviat un missatge en clau dels independentistes."Qualsevol cosa que no sigui restituir el president legítim vol dir que guanya el 155. Això no és anar en contra de ningú, sinó a favor de la voluntat dels catalans que van votar l'1-O i el 27-S", ha afirmat ara que ERC ja parla obertament d'investir el candidat republicà, Oriol Junqueras, després de les eleccions. Actualment el vicepresident està empresonat.

També ha demanat el vot als "socialistes catalanistes" per protestar per l'actitud de bloc amb Ciutadans i el PP. "No tots els alcaldes han fet el que vam fer nosaltres l'1 d'octubre perquè la gent pogués votar", ha recordat, llançant a l'alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros. "Reivindico que el socialisme catalanista opti per Junts per Catalunya", ha dit.

Al seu torn, el número 4 per Lleida Xavier Quinquillà ha denunciat l'aplicació de l'article 155 amb el que més ha tocat de prop el territori: les obres de Sixena. "Hem d'optar pel president Puigdemont i restituir el Govern legítim", ha reclamat enfront dels socialistes