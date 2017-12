Rajoy fa campanya en la jornada de reflexió i torna a amenaçar amb un nou 155

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha referit aquest dimecres a les eleccions catalanes de demà en el sopar de Nadal del PP de Madrid, tot i que s'ha celebrat en la jornada de reflexió i que fonts del PP havien anticipat que no ho faria, per la limitació legal a fer campanya el dia abans dels comicis.

Rajoy ha tret pit d'haver convocat ell les eleccions i ha afegit que el 155 ha deixat els "ensenyaments" que "Espanya és una nació que té instruments per defensar-se" i que "a tot arreu d'Espanya els governants ja saben què es pot fer i què no, i ja saben què passa quan fan allò que no es pot fer".

El cap de l'executiu, que havia començat la intervenció assegurant que no entraria en detalls en els comicis, ha tornat a insinuar la possibilitat de tornar a aplicar l'article 155: "Ara ja sabem què és". A més, ha dit que "Espanya ha demostrat que la llei es compleix i que tots estem sota el seu imperi, i els governants d'ara i del futur també ho saben".