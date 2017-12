DIRECTE: Rajoy tanca la porta a una reforma de la Constitució per "acontentar" els independentistes

Per segon cop en només dos anys, la recepció al Congrés per l'aniversari de la Constitució cau en plena campanya. Si el 2015 era a les portes de les eleccions espanyoles del 20-D, ara només queden 15 dies per les autonòmiques a Catalunya. A part de les eleccions, dues són les novetats d'aquest any. Primer, el debat obert sobre la reforma de la Constitució després de crear-se la comissió territorial al Congrés per abordar-la -nascuda tocada de mort amb l'immobilisme del PP mentre els socialistes subratllen el compromís de Mariano Rajoy a tocar-la abans de la primera-. I segon, la participació del líder de Podem, Pablo Iglesias, després que l'any passat declinés assistir-hi.

La reforma de la carta magna, així com el nou sistema de finançament autonòmic, ha acaparat les intervencions a l'entrada de la recepció. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tancat la porta a una reforma de la Constitució per "acontentar" els independentistes. També ha deixat clar, tal i com ja havia avançat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que no té intenció d'aprovar el nou sistema de finançament autonòmic sense el suport dels socialistes perquè sigui "producte d'un gran acord" i no hi hagi discrepàncies.

Refreda així les opcions de reforma tant de la Constitució com del sistema de finançamaent. "Jo no aprovaré el model de finançament autonòmic sense el PSOE, perquè no puc ni tampoc vull. La meva disposició és total, però amb 137 diputats [els que té el PP] no es pot aprovar cap model de finançament", ha dit. Pel que fa a la reforma constitucional ha dit que està "disposat a parlar", però s'ha negat a acceptar els terminis que vol imposar el PSOE, i ha dit que cal tenir un "consens molt generalitzat", similar al del 1978. Un consens que en aquest moment no existeix a la cambra baixa espanyola. A més, ha dit, que cal garantir la sobirania nacional.

Sánchez evita dards a Rajoy

Només arribar a la recepció, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pressionat per trencar el cadenat de la Constitució però sense enviar dards directes a Rajoy. Ha fet també una defensa aferrissada de l'article 155 davant d'un "atac unilateral per intentar trencar la unitat del país: "Ha sigut una aplicació del 155 proporcionada i mesurada". El líder socialista ha defensat que "Espanya necessita de nou forjar grans consensos" perquè "la Constitució es defensa, s'aplica i també es reforma".

"El 155 ha demostrat la resiliència de la Constitució davant d'un atac unilateral per intentar trencar la unitat del país", ha afegit. En aquest sentit, ha defensat que la comissió territorial que ha impulsat el seu partit a tal efecte encara té vigència, tot i que el PP ha refredat la possibilitat que acabi amb una reforma.Sobre finançament autonòmic, Sánchez ha asseverat que ha de garantir la suficiència i els serveis públics essencials, inclosa la dependència, visquin on visquin.

Més dura ha estat la presidenta andalusa, Susana Díaz, contra Rajoy, sobretot amb la reforma del sistema de finançament autonòmic, exigint una proposta sobre la taula per part del govern espanyol per al 31 de desembre.

Des de Podem, Pablo Iglesias, ha optat per un paper en segon pla. Ha demanat un gran "acord de país" per resoldre el conflicte territorial perquè hi ha "debats que no es poden resoldre en comissions parlamentàries".

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha centrat directament en el tema català i, malgrat haver pactat una reforma de la Constitució amb Rajoy, no s'hi ha referit. "Som molt a prop d'acabar amb el Procés. El millor que podem fer és guanyar els independentistes a les urnes", ha assenyalat.

Sense ERC, el PDECat, PNB i Bildu

En la commemoració dels 39 anys de la Constitució, en canvi, no hi assisteixen ni ERC, ni el PDECat, ni el PNB, ni EH Bildu. També hi ha forces absències entre els presidents autonòmics. Ni el lehendakari basc, Íñigo Urkullu; la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta de Balears, Francina Armengol; el de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla; l'Aragó, Javier Lambán; i l'asturià, Javier Fernández. Sí que han confirmat la d'Anadalusia, Susana Díaz; Galícia, Alberto Núñez Feijóo; País Valencià, Ximo Puig; Canàries, Fernando Clavijo -que segurament donarà suport als pressupostos generals de l'Estat pel 2017-; Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; i els restants.

Els actes de commemoració han començat a les 10 del matí a la plaça Colón amb la pujada de la bandera espanyola, presidit pels representants de les Corts, Ana Pastor i Pío García-Ecudero. La presidenta del Congrés també es dirigeix avui a la cambra amb un discurs que, com acostuma a fer, es preveu d'un marcat caràcter polític.