L'independentisme prepara un recompte paral·lel dels resultats del 21-D perquè desconfia de l'Estat

L'independentisme no es refia del recompte de vots oficial de les eleccions del 21-D i en prepara un de paral·lel. L'ANC, els Comitès de Defensa de la República i la CUP preparen conjuntament tota la logística que requereix un recompte electoral, mentre que JxCat i ERC la faran per separat, tot i que estaran en coordinació amb el recompte conjunt. L'objectiu és donar "totes les garanties democràtiques", perquè, segons ha explicat el membre de l'ANC Jordi Peiró, són unes eleccions que s'han convocat d'una "manera que no és normal i hi ha desconfiança" amb l'Estat.

De fet, la número 3 de la llista de la CUP per Barcelona, Maria Ballester, ha assegurat que el referèndum de l'1-O tenia "més garanties democràtiques" que les que tindrà el 21-D, ja que considera que l'anunci que va fer ahir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, d'augmentar la seguretat als col·legis electorals a través de més patrulles de Mossos d'Esquadra no és la solució. "Això no és garantia de res, la garantia es construeix amb més gent als col·legis; nosaltres dubtem dels que posen policies en unes eleccions", ha assegurat Ballester, que ha reiterat que són uns comicis "il·legítims".

De fet, la número 3 de la CUP per Barcelona considera que la Junta Electoral està "dirigint el 21-D cap a on més li convé" i ha recordat que ha prohibit la presència d'observadors internacionals durant la jornada electoral, i que també ha avalat que TVE no emetés en el seu espai electoral la imatge de suport als presos que la CUP va proposar per dilluns. Peiró també s'ha afegit a les crítiques de Ballester i ha assegurat que confien "més en la gent que no pas en un mecanisme de recompte que està imposat per l'Estat" i que considera que els va "a la contra". Així, la representant dels CDR, Maria Morante, ha defensat el recompte paral·lel com una manera de "garantir que l'estat espanyol no manipuli els resultats".

Com es farà el recompte?

Per tirar endavant aquest recompte paral·lel, preveuen destinar almenys un apoderat a cada mesa electoral i es posarà en marxa una aplicació informàtica per transmetre les dades de cada col·legi a un centre de dades, que estarà format per 250 persones i que comptarà amb la col·laboració de 35 coordinadors regionals. Per tal de visualitzar els resultats en temps real, els organitzadors impulsaran una pàgina web i també preparen un acte a plaça Universitat el mateix 21 de desembre al vespre per fer públics els resultats del recompte paral·lel. Com l'1-O, es preveu que aquesta publicació dels resultats també es converteixi en un acte conjunt de totes les forces independentistes.

Amb un total de 5.400 col·legis electorals, de moment l'ANC ja ha aconseguit 300 voluntaris que s'hauran de repartir entre les diferents formacions polítiques per ser apoderats, mentre que la CUP n'ha aglutinat 5.000. Jordi Peiró, membre de l'Assemblea, ha explicat que els apoderats que tinguin JxCat i ERC -els republicans ja tenen 14.000 apoderats- també podran col·laborar en el recompte conjunt de l'ANC, els CDR i la CUP. "El recompte el podem fer des de la societat civil, perquè som capaços d'organitzar-lo", ha dit Peiró. Si els resultats no coincideixen amb els oficials, Peiró ha explicat que "caldrà fer escandalls" per comparar els dos recomptes i "quadrar mesa per mesa per veure on és l'error".