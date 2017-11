ERC mobilitza 14.000 apoderats per evitar una "tupinada" a les eleccions del 21-D, uns comicis que el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha qualificat d'"excepcionals", perquè han estat convocats a través de l'article 155. Sabrià ha presentat aquest dijous les línies mestres de la campanya de la formació, que, amb el lema 'La democràcia sempre guanya', començarà a Vic i acabarà a Sant Vicenç dels Horts.

Una de les novetats de la campanya és el gran nombre d'apoderats amb què comptarà la formació, prop de 14.000, molts dels quals el partit ha mobilitzat per mitjà del llançament de la pàgina Apoderats.cat. "D'aquesta manera tindrem totes les actes per tenir un recompte en paral·lel i evitar qualsevol sospita", ha assegurat.

Segons ha explicat el portaveu d'ERC, Marta Rovira liderarà la campanya electoral, ja que el cap de llista es troba empresonat. No obstant això, si els presos polítics quedessin en llibertat, Sabrià ha assegurat que "s'adaptarà la campanya": "Hem preparat una campanya des de la situació que teníem avui, la plantegem malauradament sense els nostres caps de llista. Plantegem el pitjor escenari amb ganes que pugui millorar". Malgrat tot, no ha volgut aventurar escenaris futurs i ha dit que, si els presos polítics quedessin en llibertat, valorarien la disponibilitat i les circumstàncies dels candidats.

Durant la campanya, ERC fragmentarà el discurs en diferents blocs, segons ha exposat el seu portaveu: "Denunciar la repressió, l’aplicació del 155, el que suposa tenir presos polítics a la presó, i recuperar les nostres institucions". Per tant, ha assegurat que "cal una gran victòria que ens permeti revertir la situació el dia 22". La formació presentarà el seu programa electoral dilluns que ve, i Sabrià ha explicat que, sobre els punts en comú que ha de pactar amb Junts per Catalunya, la negociació encara no està tancada, però que tenen "l'esperança de poder-les tancar, perquè és una demanda de la ciutadania".

En total, ERC destinarà a la seva campanya un pressupost de 1.800.000 euros, dels quals 700.000 corresponen a la tramesa electoral. "Podríem arribar a cobrir aquest pressupost amb recursos propis, basant-nos en una mitjana de les enquestes que s’han anat publicant", ha assegurat Sabrià: "Amb 36 o 37 diputats electes podríem cobrir el pressupost de la campanya".