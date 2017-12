Reunió sorpresa de Rajoy i Rivera a la Moncloa: alerten que el futur Govern ha de "complir les lleis"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'han reunit per sorpresa aquest dijous al matí a la Moncloa durant una hora i mitja per analitzar els resultats del 21-D. Els dos han coincidit que el futur Govern "ha de respectar la Constitució i complir les lleis democràtiques amb l'objectiu de recuperar la convivència", segons han explicat fonts del partit taronja. Ja en roda de premsa des del Congrés, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha assenyalat que han arribat a un "acord" per "preservar la gestió dels serveis públics fins que hi hagi govern a Catalunya". És a dir, mantenir l'article 155 de la Constitució, res fora del que ja estava pactat.

La reunió s'emmarca dins de les trobades "ordinàries" entre els dos líders, però es produeix en un moment de màxima tensió entre els dos partits després que Inés Arrimadas guanyés a Catalunya i el PP es quedés amb només 4 escons (el quart, aconseguit a l'últim moment gràcies al recompte del vot exterior). Els populars han culpat una vegada i una altra Ciutadans del seu caràcter "excloent" durant la campanya i d'haver-los pres vots, lluny d'acceptar que l'estratègia popular ha naufragat.

A més, els dos polítics han coincidit en la "necessitat d'abordar de forma urgent un nou sistema de finançament autonòmic el 2018 per solucionar els problemes de les comunitats", sempre segons fonts de Ciutadans.

Per què Rajoy no s'ha reunit amb Arrimadas?

Divendres passat, durant la compareixença des de la Moncloa, Mariano Rajoy va reptar Carles Puigdemont a tornar de Brussel·les i va assegurar que si s'havia de reunir amb algú ho faria amb Inés Arrimadas. El cas és que qui ha trepitjat la Moncloa ha sigut Rivera. Ho ha decidit Cs? Les fonts del partit no ho aclareixen, però la reunió també serveix per consolidar l'aliança del govern espanyol amb Rivera per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat del 2018, a l'espera que Rajoy aconsegueixi el suport del PNB, més difícil després dels resultats del 21-D.