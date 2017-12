Puigdemont exigeix al bloc del 155 "abandonar la fantasia" de governar Catalunya "en contra del criteri dels catalans"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà molt actiu en campanya electoral, malgrat ser a Brussel·les. Va tancar l'acte d'inici de campanya ahir a Barcelona i aquest dimarts ha tornat a intervenir en el míting de Reus de Junts per Catalunya, el primer en què han participat els consellers alliberats Josep Rull i Jordi Turull. Amb un to abrandat i un públic entregat, Puigdemont ha exigit al bloc del 155 que "abandoni al fantasia" de governar Catalunya "en contra de criteri dels catalans". El president ha relatat com "elecció rere elecció" els partits constitucionalistes han quedat per darrere dels independentistes. "Catalunya és com és, no com voldrien que fos", ha etzibat.

Per a Puigdemont, l'elecció del 21 de desembre és clara: "Llibertat o 155". I per aconseguir la victòria a les urnes ha assegurat que "el millor vehicle", tot i no ser l'únic -ha puntualitzat-, és el de Junts per Catalunya. "Jo soc aquí pel que represento, per ser president de la Generalitat", ha dit, i ha atribuït a l'Estat una voluntat d'humiliació a les institucions catalanes. També ha enviat un missatge a Rull i Turull, que se'l miraven des de la primera fila del teatre: "Heu sortit amb molta més dignitat de la que teníeu quan vau entrar a la presó".

El president ha carregat contra les mesures de la Junta Electoral que, a Reus, per exemple, ha prohibit al col·lectiu d'avis concentrar-se a la plaça Mercadal amb bufandes de color groc per reclamar la llibertat de presos. També ha assegurat que han intentat "canviar el llenguatge" dels mitjans de comunicació, referint-se al "diccionari del 155". La Junta ha prohibit als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals presentar Puigdemont com a president o referir-se a Govern a l'exili.

Del que no ha parlat Puigdemont, però, ha sigut de la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'ordre de detenció europea. Ara bé, ha assegurat que el seu "desig" és tornar a Catalunya com més aviat millor. "Per fer-ho necessitem la força dels vots", ha afirmat.

Turull: "N'hi ha que només necessitem els vots; d'altres, porres"

Després d'una emotiva roda de premsa el matí i una passejada pels carrers de Reus a la tarda on han rebut l'escalf de la gent del carrer, els consellers Josep Rull i Jordi Turull han participat en el seu primer míting de Junts per Catalunya a Reus després de ser alliberats ahir d'Estremera. "No vull que els meus fills visquin en un país on s'empresoni la gent per les seves idees", ha sentenciat Rull, que ha cridat a omplir les urnes el 21 de desembre i derrotar l'article 155. Turull ha reptat l'Estat a acceptar el resultat de les eleccions, ja que s'ha reafirmat que l'independentisme guanyarà el 21-D. "N'hi ha que només necessitem els vots. D'altres necessiten les porres, les querelles i els empresonaments", ha reblat el conseller de Presidència.

Turull ha remarcat que un cop van sortir de la presó, després d'acomiadar-se de Junqueras i Forn, el primer que van fer va ser trucar a l'equip de campanya de Junts per Catalunya per incorporar-s'hi. "Des d'ara i fins al 21 de desembre només tenim dues coses a fer", ha dit Turull: que el president Puigdemont "sigui el més votat" i treure les quatre persones que encara són a la presó. "Cada cop que vegeu una senyera penseu en l'Oriol, en Quim, en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart", ha afirmat, perquè són quatre, com les quatre barres sobre un fons groc. El color que volen prohibir", ha conclòs.