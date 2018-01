Rull i Turull visiten els presos: "És gent forta però el Nadal ha estat molt dur"

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull s'han desplaçat aquest dilluns a les presons d'Estremera i Soto del Real (Madrid) per visitar el vicepresident del Govern Oriol Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn i els líders independentistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Ho han anunciat a través dels seus comptes de Twitter. "Dia emocionalment dur", ha dit Rull: "Els traslladem tot el suport, escalf i solidaritat que s'està vivint a Catalunya".

Amb @jorditurull anem a les presons d’Estremera i Soto del Real a visitar @junqueras @quimforn @jordialapreso i @jcuixart. Dia emocionalment dur. Els traslladarem tot el suport, escalf i solidaritat que s’està vivint a Catalunya. Els volem lliures. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 8 de enero de 2018

Tant ell com Turull, diputats electes de Junts per Catalunya, van estar un mes a la presó d'Estremera, abans de la campanya electoral. Després de visitar el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el conseller Joaquim Forn, Rull ha assegurat que són "gent molt forta" però "el Nadal ha estat molt dur": "Junqueras té fills petits i el dia de reis sense els teus fills és d'una crueltat extraordinària. Hi ha una desproporció d'aquestes mesures de presó que són incomprensibles", ha afegit. Per la seva banda, Turull també ha destacat la fortalesa de tots dos i ha confiat que a partir de dijous, quan tornen a declarar davant del Tribunal Suprem, hi hagin bones notícies i se'ls torni a veure "molt aviat" al Parlament.

Tots dos visiten les presons el dia que el seu partit, el PDECat, celebra la primera reunió del 2018 del seu comitè nacional. A nou dies vista de la sessió constitutiva del Parlament, la configuració de la mesa encara no està tancada i segueix la incògnita de si Carles Puigdemont tornarà de Brussel·les per optar a la presidència de la Generalitat o bé intentarà ser investit per via telemàtica.