La caça de l’indecís centra el segon debat del 21-D

El segon i penúltim debat televisiu de la campanya electoral, a La Sexta -avui hi haurà el de TV3-, va mostrar com els partits es miren el 21-D amb la calculadora a la mà: la bossa d’indecisos, de fins a un milió de votants segons les enquestes, és prou sucosa per buscar el vot fronterer i, fins i tot, trencar la dinàmica de blocs. Això es va notar en els xocs. Inés Arrimadas, de Ciutadans, i Carles Mundó, d’ERC, els favorits a guanyar les eleccions, van ser els més actius a l’hora de buscar el cos a cos.

Mundó va iniciar el debat negant la unilateralitat i apostant “pel diàleg i la negociació”. Una afirmació que va retreure Vidal Aragonès, per la CUP: “Això és incomplir el mandat de l’1-O”, va etzibar-li Vidal Aragonés, a qui Mundó li va respondre que era molt còmode fer aquest plantejament sense haver trepitjat la presó.

Retrets independentistes

La discussió al bloc independentista no va acabar aquí: després d’apostar per investir Oriol Junqueras, Mundó va afirmar que dir que ERC avala el 155 en desitjar un Govern diferent -com ha assegurat Puigdemont en campanya- només es podia dir “des de la mala fe”.

Mundó i Josep Rull van competir en els xocs amb els antagonistes del bloc del 155, especialment Inés Arrimadas i Xavier García Albiol. El republicà va acusar Arrimadas de ser una “candidata de laboratori” que no tenia arguments “més enllà dels eslògans”, mentre que el conseller de Territori va reptar Albiol a dir-li violent, l’adjectiu que fa servir el jutge per imputar-li rebel·lió. “Han volgut impulsar un cop d’estat”, li va respondre el líder del PP.

La candidata de Ciutadans també va buscar el debat amb Xavier Domènech. Arrimadas va insistir que el candidat dels comuns apostaria per ERC i va apel·lar als votants de Podem, amb qui creu que pot fer forat si identifica els comuns amb l’independentisme. Domènech va contraatacar pel flanc econòmic asseverant que ell només aposta per les polítiques de progrés, mentre que Cs ha votat per polítiques de dretes com les escoles d’elit. “Vostè no suma, perquè sempre ha restat”, va concloure Domènech. També va intentar prendre distància amb Arrimadas -i amb Albiol- Miquel Iceta, que va afirmar que el seu projecte no es limitava “a dir no a la independència” sinó a oferir “un camí a l’autogovern”.

Iceta va voler situar-se més pròxim a Domènech que a Albiol i Arrimadas. El candidat dels comuns va intentar abanderar el discurs de l’esquerra i va burxar ERC per tenir Antoni Castellà a les llistes al capdavant d’Universitat quan hi va haver pujada de taxes. També la CUP va voler liderar el flanc esquerre. Vidal Aragonès va limitar les seves apel·lacions al Procés a criticar les apostes pel diàleg, i va centrar-se a denunciar les desigualtats i a demanar suport a les polítiques socials de la CUP. En aquest front hi va batallar Iceta, esforçat a fer un discurs més enllà del Procés. El socialista va recordar a la CUP el seu suport als pressupostos: “No donaven ni un euro per a guarderies”, va criticar.

L’economia va agafar més protagonisme en aquest debat. Tot i que els retrets pel Procés van ser constants, el discurs econòmic dona els matisos dins els blocs que poden marcar les diferències el 21-D. Després d’un primer debat de presa de posicions, el d’ahir va obrir el foc entre els fronts. Avui, l’últim round abans de les eleccions.