La CUP vol donar validesa a l'1-O després del 21-O i convida als comuns a sumar-se al procés constituent

La CUP ha triat el pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona per fer el seu acte central de campanya. És l'acte central més matiner, perquè a aquestes altures de campanya encara no hi ha cap formació que hagi fet el seu. Els anticapitalistes reuneix aquesta tarda els pesos pesants de la formació i en l'acte intervindran els quatre caps de llista pels comicis del 21-D -Carles Riera per Barcelona, Natàlia Sànchez per Girona, Xavi Milian per Tarragona i Mireia Boya per Lleida-. Però també hi seran els exdiputats al Parlament Anna Gabriel i David Fernàndez. La CUP vol acabar la primera setmana de campanya amb una demostració de força a la capital catalana en un pavelló que omplen més de 1.000 persones.

Només començar l'acte, s'ha il·luminat una urna de les que es van utilitzar l'1-O. Els cupaires volen que el 21-D serveixi per donar validesa al referèndum i que, a través de la via unilateral, es materialitzi la República. La número 8 per Barcelona, Maria Rovira, ha encetat els parlaments relatant la resistència de la ciutadania durant l'1-O: "Vam fer una revolta, ens vam aixecar i ho tornarem a fer si cal. Guanyarem els drets i materialitzarem la República feminista". Una tesi que també ha defensat la número 6 per Barcelona, Bel Olid, que ha assegurat que "sense feminisme, no hi ha revolució" i ha avisat que quan arribi el moment de redactar una constitució catalana "no l'escriuran set mascles blancs i rics, hi volem les coixes, les mores, les marginades, hi volem ser totes. Les que no ens han escoltat mai, ara ens hauran d'escoltar".

La CUP considera totalment "il·legítimes" les eleccions del 21-D, un fet que l'exdiputat de la CUP Albert Botran s'ha encarregat de recordar només pujar l'escenari. "Es van convocar per mirar de dividir el moviment republicà català i per mirar que guanyin els seus convidats. No ho aconseguiran", ha avisat. I en aquest sentit, ha apuntat directament als socialistes com a responsables d'haver-se aplicat l'article 155 i de la "repressió" contra l'independentisme: "No oblidarem la repressió contra l'independentisme, no hagués estat possible sense la complicitat del PSC i el PSOE". Botran també ha volgut tenir un record per Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ha assegurat que el 21-D l'independentisme tornarà a guanyar i no s'arronsarà: "Si ens volen tancar a la presó, allà també els plantarem cara".

Avís a JxCat i als comuns

La construcció de la República és el que uneix JxCat, ERC i la CUP, però l'esquerra anticapitalista ha fet aflorar aquesta tarda un dels punts de fricció amb el partit de Puigdemont: el model social. El candidat per Tarragona, Xavi Milian, ha enviat un dard a JxCat, a qui ha acusat de voler "perpetrar el model depredador del pujolisme amb projectes com el Barcelona World". Milian ha explicat que la CUP vol obrir "un procés constituent sobre el model social" per Catalunya. "Volem un procés constituent per generar uns serveis públics nets de corrupció, s'ha acabat que amb els serveis públics s'enriqueixin uns quants".

La candidata de la CUP per Lleida, Mireia Boya, ha defensat l'obertura d'un procés constituent a partir del 22 de desembre que sigui "popular, participatiu i es faci des de baix". En aquest sentit, ha enviat un missatge als comuns perquè s'hi afegeixin: "El procés constituent és el que portava Catalunya Sí Que es Pot en el programa del 2015 i que han esborrat els comuns el 2017. Han canviat la possibilitat de ruptura per una agenda social processista, en diuen constituent, però no ho és. Per què no ens ajuden a combatre l'Estat tots junts?"