Els resultats del 21-D a Barcelona, carrer per carrer

[ Si utilitzes una aplicació per a dispositius mòbils, fes clic aquí per veure el mapa interactiu ]

En aquest mapa interactiu podeu comprovar com es va votar el 21-D en cadascuna de les 1.068 seccions censals de Barcelona. El mapa mostra, per cada secció, el color del partit guanyador. Passant el ratolí per sobre, o fent-hi clic si es navega des d'un dispositiu mòbil, es desplega una finestra amb el percentatge de vot de les set principals candidatures.

La capital catalana també es va tenyir de color taronja, tot i que va mantenir la majoria independentista i Esquerra va guanyar terreny. Per primera vegada Ciutadans va ser el partit més votat a Barcelona en unes eleccions, ja siguin municipals, catalanes o generals.

La formació taronja va ser la preferida en set dels deu districtes de la ciutat, sobretot entre els veïns de Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi, mentre que el pitjor registre el va tenir a Gràcia, on va ser tercera força amb només el 16% dels vots.