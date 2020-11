Caixa d’Enginyers, la cooperativa de crèdit sostenible i responsable que segueix creixent tot i el covid-19

Com una entitat “propera, compromesa, responsable, ambiciosa i solvent capaç de casar la raó social amb els nostres objectius financers”. Així defineix Josep Oriol Sala Arlandis, president del consell rector del grup Caixa d’Enginyers, la filosofia que ha conduït la cooperativa de crèdit catalana a tintar de verd els números d’un primer semestre d’any marcat per la pandèmia. Tot i el covid-19, Caixa d’Enginyers ha sigut capaç d’augmentar un 12% el seu volum de negoci. De fet, des del seu naixement el 1967, la cooperativa ha anat creixent a un ritme constant. “Les claus que ho han fet possible són tres: la vocació pel soci, els nostres esforços en la digitalització i la ferma aposta per la sostenibilitat com a pilar transversal de tot el grup”, revela Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers. Darrere dels bons resultats financers hi ha l’èxit d’un model de banca propi i únic, basat en els principis del cooperativisme.

La naturalesa cooperativa del grup Caixa d’Enginyers ha dut l’entitat a convertir-se en un clar exemple de banca responsable, compromesa amb la societat però també amb l’entorn. Amb l’esclat de la pandèmia, aquests valors s’han fet més visibles que mai. Des del març, Caixa d’Enginyers ha posat en marxa desenes de mesures per ajudar els socis a esquivar l’embat del covid-19, com l’ampliació del límit de les targetes de crèdit per fer front als possibles imprevistos; la creació del Préstec Nòmina, un producte més fàcil, còmode i ràpid de contractar per via telemàtica, o l’exempció del pagament de la comissió dels terminals TPV als comerços afectats per l’estat d’alarma.

Però, en el cooperativisme, un dels valors clau és crear també un benefici per a la comunitat, més enllà dels mateixos socis. Així, la Fundació Caixa d’Enginyers ha fet una aportació a la campanya de la Creu Roja per dotar de material de seguretat els 8.200 voluntaris que treballen durant l’emergència sanitària; Caixa d’Enginyers Vida i Pensions ha unit esforços amb un fons solidari creat per Unespa amb l’objectiu de protegir els més de 700.000 professionals sanitaris que lluiten per contenir la pandèmia del coronavirus a l’Estat, i Caixa d’Enginyers ha anat del bracet de Càritas a l’hora cobrir les necessitats dels col·lectius més vulnerables. Concretament, l’aportació és per assegurar el dret a l’alimentació de 195 persones durant almenys tres mesos.

Sostenible i compromesa amb l’entorn

Però el compromís amb l’entorn i la sostenibilitat també formen part de l’ADN del grup. És per això que, recentment, Caixa d’Enginyers ha reafirmat el seu compromís amb la banca responsable adherint-se a la iniciativa Finances del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (UNEP FI) amb l’objectiu d’ajudar a crear un sector financer que impacti positivament sobre les persones i el planeta. “El nostre compromís amb la banca responsable vehicula tota la nostra activitat de forma transversal: des de la cultura i la governança de l’entitat fins als nostres productes i serveis, passant per la relació que teixim amb els socis”, apunta Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers. De fet, l’entitat va ser una de les primeres a registrar un fons d’inversió socialment responsable (ISR) el 2006, va crear un fons contra el canvi climàtic el 2017 i va fer un nou pas el 2019 promovent el fons CdE ODS Impact ISR, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida al planeta buscant implementar en la seva inversió els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

A més, en el cas dels productes de Caixa d’Enginyers que no tenen una classificació ISR, l’entitat ha explicat en nombroses ocasions que aplica uns forts criteris d’exclusió: la cooperativa no inverteix en deute sobirà de països que estiguin classificats amb un índex de desenvolupament humà (IDH) mitjà o baix segons l’ONU ni tampoc en empreses que fabriquin armes, explosius, vehicles militars o que estiguin vinculades amb la indústria del tabac.

En els plans de futur de Caixa d’Enginyers, la sostenibilitat continua sent la protagonista. A través del pla Conecta 2020-2030 dissenyat per l’entitat, la cooperativa de crèdit buscarà desenvolupar noves mesures de banca responsable, com la incorporació d’un ràting de transició energètica per a la cartera d’inversió o arribar al 50% del patrimoni gestionat en fons d’inversió i plans de pensió ISR. Tot amb l’objectiu de continuar facilitant als seus socis la transició cap a finances sostenibles.