Catalunya és casa teva, amb els cinc sentits

260x284

Arriba l’estiu, les busques del rellotge alenteixen el ritme i permeten trobar el temps per canviar d’hàbits i planificar aquelles vivències que s’explicaran quan la rutina reprengui el fil i el tic-tac segueixi el compàs sorneguer habitual. Aquest estiu, per aprofitar al màxim aquesta pausa que acostuma a regalar el bon temps i la calor, el turisme de proximitat pot ser un luxe a l’abast de tothom. La possibilitat de la descoberta s’emmarca enguany en Catalunya, que aplega en 32.000 quilòmetres quadrats infinites possibilitats per ser viscudes amb els cinc sentits i la il·lusió de reivindicar allò que tenim a casa.

La natura es pot viure a Catalunya tot l’any perquè d’opcions no en falten. Passejar per la natura fent senderisme, realitzar rutes en BTT, descensos d’aigües braves o practicar activitats ecoturístiques adaptades a totes les preferències es poden dur a terme en paisatges que són a tocar: dunes i penya-segats, alta muntanya i planes, aiguamolls, llacs, rius, boscos continentals i mediterranis i hàbitats marins. Aquest estiu, unes vacances per sentir de prop el magnetisme del cel blau fent activitats a l’aire lliure pot convertir-se en una aventura d’allò més apassionant.

540x389 El mar i la navegació donen múltiples oportunitats de diversió / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME El mar i la navegació donen múltiples oportunitats de diversió / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME



L’ecoturisme és una tendència a l’alça perquè, a més d’estar enfocat a les pràctiques sostenibles, també defuig les massificacions. Les possibilitats són molt diverses, des de realitzar rutes en caiac per la Costa Brava i les Terres de l’Ebre que es poden combinar amb la pràctica de l’ snorkel o l’observació d’aus, fins a contemplar cels estrellats o desconnectar de les pantalles amb un bany de bosc en paratges com el Parc Natural dels Ports, el Paratge Natural de Poblet, els boscos de Rupit i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. De fet, Catalunya compta amb 19 parcs naturals i un parc nacional, el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que conviden a endinsar-se a la descoberta del patrimoni natural i dels seus valors. A més, els guiatges a la natura poden servir per conèixer a peu o en bicicleta la natura silvestre del territori, que compta amb més de 9.000 quilòmetres de camins i senders que l’enxarxen.

540x333 Les coves de l'Espluga de Francolí habitades durant la prehistòria / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME Les coves de l'Espluga de Francolí habitades durant la prehistòria / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Seguir el rastre de l’os bru pels Pirineus catalans per descobrir com viu, navegar a bord d’una llanxa ràpida per les Medes per contemplar els paratges roquissers de la costa del Montgrí o realitzar la ruta de les Muscleres al Delta de l’Ebre per gaudir de la gastronomia de la zona i aprendre a pescar o realitzar-hi un ampli ventall d’esports aquàtics són d’aquelles activitats que ve de gust fer en bona companyia. Per això, Catalunya disposa d’una certificació que garanteix una oferta familiar a 27 destinacions –19 al litoral i 8 a la natura– i de 7 estacions d’esquí per realitzar-hi activitats adaptades a totes les edats, sobretot a les dels més petits de casa.

540x345 Excursions i cultura a la Vall de Boí / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME Excursions i cultura a la Vall de Boí / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Es tracta d’experiències vivencials que, a més de gaudir-les i d’aprendre, faran que sigui impossible oblidar amb qui s’han compartit. I és que aquest estiu, acariciar la sorra, escoltar el so de les onades i gaudir amb la família es pot convertir en el millor regal de les vacances, ja que escollir una activitat familiar certificada es tradueix en seguretat, comoditat, entreteniment i diversitat. A més, aquestes destinacions pensades per a totes les edats compten a Catalunya amb equipaments adaptats a les necessitats de les famílies perquè elles només s’hagin de preocupar de passar-ho bé.

Més informació:

escasateva.catalunya.com