Correos reparteix prop d’un milió de mascaretes a transportistes i lliura els respiradors que fabrica Seat

Correos continua desenvolupant noves accions que permetin contribuir a millorar la situació d’alguns dels col·lectius més exposats durant la crisi del covid-19. En aquesta ocasió, Correos està distribuint un total de 929.183 mascaretes entre 163.665 transportistes de tot Espanya.

La iniciativa de Correos ha inclòs la recopilació de tot el material de protecció, adquirit prèviament pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de diverses procedències, així com la preparació dels enviaments, el seu empaquetat i el transport a les oficines.

L’operació s’ha realitzat des del Centre de Tractament Automatitzat que Correos té a Madrid, al barri de Vallecas. La instal·lació s’ha utilitzat com a magatzem central, des del qual s’ha distribuït el material als centres zonals i d’allà a les 2.395 oficines de què disposa Correos.

Aquesta iniciativa, en la qual Correos ha treballat des del dijous 2 d’abril amb la Direcció General de Transport Terrestre, està permetent que des del dilluns 6 d’abril transportistes de tot el territori nacional tinguin accés a mascaretes de protecció (a excepció de les Illes Canàries i les Balears, on aquest servei es va posar en marxa l’endemà, 7 d’abril). L’únic que han de fer els transportistes és passar a retirar-les d’una de les oficines de Correos.

Correos participa en més de 170 iniciatives solidàries de suport a personal sanitari i col·lectius vulnerables

En aquest sentit, i perquè el lliurament sigui al més segur possible, a partir de les dades de què es disposa es procura minimitzar la distància entre el domicili del transportista i l’oficina seleccionada per a la retirada del material.

300 respiradors diaris

Des d’un dia abans, des del diumenge 5 d’abril, Correos ha ajudat a distribuir un altre dels materials determinants per a la lluita contra la covid-19: els respiradors d’emergència que fabrica Seat en la seva factoria de Martorell. Correos es converteix així en l’operador logístic de la companyia automobilística en aquesta iniciativa, amb el vistiplau del Ministeri de Sanitat.

Aquell diumenge mateix ja van sortir els primers respiradors assistits amb destinació a l’hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona. Des de l’endemà, 6 d’abril, la producció es va augmentar a 300 respiradors diaris, que es van repartir en hospitals de tot el territori nacional gràcies a la capacitat logística de Correos. La companyia ha ofert de franc aquest servei fonamental en la lluita contra la pandèmia.

540x305 Furgoneta de Correos a punt per iniciar la distribució de material a les oficines de l'entitat / CORREOS Furgoneta de Correos a punt per iniciar la distribució de material a les oficines de l'entitat / CORREOS

Aquestes dues iniciatives de distribució s’uneixen a les que també està desenvolupant Correos per posar al servei de la societat la seva capil·laritat i la seva xarxa logística, i que són més de 170. En són exemple els projectes a través dels quals Correos està portant àpats al personal sanitari dels hospitals i hotels medicalitzats, com són Food4Heroes a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Pamplona, Múrcia, Màlaga i Santander, o ChefsForSpain a Madrid, Barcelona i València.

50 tones d’aliments i productes de primera necessitat

Més encara, a partir de la iniciativa GastroAplausos, s’està fent el mateix a Saragossa i, igualment, personal voluntari ha transportat i lliurat ja a diversos Bancs d’Aliments i a entitats com la Creu Roja de diverses zones d’Espanya, com Canàries, Andalusia, Santander o València, més de 50 tones d’aliments i productes de primera necessitat. I cal afegir que Correos està col·laborant a portar material sanitari com mascaretes i pantalles protectores fetes amb impressores 3D a hospitals, i menjar, medicaments i productes de primera necessitat a persones de col·lectius vulnerables.

540x403 La contribució del personal, degudament protegit, ha estat essencial / CORREOS La contribució del personal, degudament protegit, ha estat essencial / CORREOS

Correos vol destacar que totes aquestes activitats, igual com la prestació del servei postal públic amb el personal mínim imprescindible (prop del 26% de l’equip), s’estan realitzant seguint tots els protocols i les mesures sanitàries per garantir la salut de voluntaris, beneficiaris, treballadors i clients. Tota la xarxa disposa d’equips de protecció individual i s’han instal·lat 4.500 mampares protectores a les oficines de tot Espanya; per al servei postal públic s’està atenent una mitjana diària de 71.244 persones, enfront de les 300.000 d’abans de l’estat d’alarma.

Finalment, Correos vol agrair públicament la solidaritat dels seus voluntaris i se sent orgullosa d’ajudar en aquests projectes solidaris contribuint-hi amb el millor que té: el compromís i la vocació de servei públic que demostren cada dia els seus treballadors i treballadores, justament quan la societat espanyola més ho necessita.