El Corte Inglés reforça el seu compromís amb la societat arreu del territori

El Corte Inglés ha activat tots els seus protocols per pal·liar de la manera més eficient possible la crisi per l’alerta sanitària de la covid-19. És el cas de les seves polítiques comercials de servei a la societat, basades en l’obertura dels seus 300 centres d’alimentació i productes de primera necessitat, i la potenciació del servei online; de les seves polítiques laborals, fonamentades en el manteniment dels llocs de treball i els salaris; i les seves polítiques econòmico-financeres, plasmades sobretot en la firma d’un préstec de 1.311 milions d’euros per donar una liquiditat més que suficient a l’empresa. Però juntament amb tot això, ha posat en marxa tot un pla social de reforç del seu compromís i la seva vinculació amb la societat espanyola, arreu del territori.

Canalitza fons i ajudes de la Fundació Ramón Areces i de nombrosos proveïdors, que s’afegeixen a les pròpies aportacions d’El Corte Inglés

Aquest compromís té quatre pilars bàsics: donació de material sanitari a totes les administracions; col·laboració i canalització dels fons i les ajudes realitzades per la Fundació Ramón Areces i pels proveïdors d’El Corte Inglés; cooperació amb les organitzacions socials; i posada en marxa de mesures especifiques per a col·lectius especials, com ara les persones grans i els professionals del sector sanitari.

Donació de productes

En l’àmbit públic, El Corte Inglés ha lliurat al ministeri de Sanitat un total de 500.000 mascaretes per a la protecció del personal sanitari que lluita contra la pandèmia. Aquest material, gestionat per l’oficina d’El Corte Inglés a Xangai, ha estat distribuït de manera immediata per les autoritats sanitàries. La companyia ha posat també a disposició del govern d’Espanya les oficines a l’Àsia per ajudar en les gestions que facin falta, sobretot per a la tramitació de noves comandes de material sanitari.

L’empresa ha centralitzat igualment les nombroses peticions d’ajuda i de col·laboració que rep per canalitzar-les a través de les administracions públiques, perquè les ajudes arribin a la pràctica totalitat del territori, i sobretot a aquelles localitats que més estan patint l’impacte de la pandèmia.

El Corte Inglés ha proporcionat a la Generalitat de Catalunya més de 150.000 mascaretes i guants d’ús hospitalari

En aquest sentit, a Barcelona, per exemple, s’ha col·laborat amb la Guàrdia Urbana i amb els Bombers municipals repartint material preventiu imprescindible. I s’ha aportat material per als albergs que gestiona l’Ajuntament de la ciutat. Per a Càritas Girona s’ha fet lliurament de tovalloles i calçat a persones sense recursos, i ulleres de protecció per a l’hospital Viamed Monegal de Tarragona. I en col·laboració amb els seus proveïdors a la Xina, El Corte Inglés ha proporcionat a la Generalitat de Catalunya material sanitari de primera necessitat, concretament més de 150.000 mascaretes i guants d’ús hospitalari.

A Mallorca s’ha aportat material divers als hospitals de Palma de Son Llàtzer, principalment màscares de busseig, i Son Espases, gorres, així com electrodomèstics i aigua per a l’alberg de l’Ajuntament.

A la Comunitat Valenciana s’han fet donacions als Bancs d’Aliments de València, Castelló i Alacant, productes de neteja a la policia municipal de València, i donació de roba, roba de la llar, productes d’higiene i carros d’anar a comprar a associacions de València i Alacant.

A Valladolid s’han donat guants de nitril, bates i gorres d’ús sanitari, així com altres materials per a la fabricació de pantalles protectores. I a Santander, material de neteja i desinfecció, i també de protecció, per a la policia local i per al servei d’ambulàncies.

Hospitals i residències

Igualment, s’està ajudant nombrosos hospitals i institucions sanitàries com el Complex Hospitalari del Perpetu Socors i l’Hospital General Universitari, tots dos a Albacete, als quals s’ha proporcionat roba de llit i material d’autoprotecció per al personal sanitari. A Jaén s’ha dotat de llits i matalassos per a malalts de coronavirus l’Hospital El Neveral. I a Astúries s’ha iniciat una col·laboració amb el Servei de Salut del Principat i amb l’Ajuntament de Gijón per aportar-hi equipament a l’hospital de campanya de la Fira de Mostres.

Però si hi ha dos col·lectius que estan patint la pandèmia d’una manera especialment dura són les residències de gent gran i les persones sense llar. Per això s’ha fet donació a l’Institut Aragonès de Serveis Socials i a l’Ajuntament de Saragossa de roba de llit i tovalloles per a diverses residències de gent gran i per a persones sense llar. A Navarra s’han lliurat aliments i material de primera necessitat a les Germanetes dels Pobres per a la residència de gent gran que gestionen. A Extremadura també s’ha fet el lliurament d’aliments per a una residència de gent gran, i a Sevilla s’ha donat roba a la delegació de Benestar Social i a l’Associació Atenea per a albergs i cases d’acollida municipals. Tots els anteriors són només alguns exemples de la tipologia d’ajudes i suport d’El Corte Inglés, que abasten tot el territori espanyol.

