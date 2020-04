Danone, compromesa en la lluita contra la crisi sanitària pel coronavirus

Alimentar per amor ( www.danone.es/alimentarporamor) és el programa d’acció social dut a terme per Danone, amb l’objectiu de donar suport en la situació d’emergència actual arran de la crisi del coronavirus. La iniciativa té una triple vessant: l’adopció de mesures per garantir el subministrament i la seguretat dels treballadors de l’empresa i els integrants de la cadena productiva, donar suport als col·lectius vulnerables i suport a les famílies. L’empresa té la voluntat de seguir posant els seus recursos al servei de qui més ho necessita, atenent a l’evolució de la pandèmia i adaptant-se a les exigències del moment.

315x519 Treballadors d'un centre hospitalari amb material a l'entrada d'Urgències / DANONE Treballadors d'un centre hospitalari amb material a l'entrada d'Urgències / DANONE

Ajuts a les famílies

Danone ofereix suport directe a les famílies en diferents àmbits, des de la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i hidratació fins a l’educació. Amb la intenció d’ajudar els col·lectius més desfavorits manté i reforça els seus plans d’ajuda social amb la donació de fins a 1 milió de iogurts i 180.000 litres d’aigua mineral al mes, i es compromet a donar més de 35.000 biberons de llet de continuació i farinetes de cereals per a bebès de més de sis mesos, durant la situació d’emergència. Les aportacions es vehiculen a través de diferents entitats socials i projectes solidaris amb els quals col·laboren habitualment com la Creu Roja Espanyola, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), l’Associació Espanyola d’Aigües Minerals (ANEABE), Càrites o Food4Heroes, entre altres aportacions addicionals que fan a través d’altres entitats.

Pel que fa a la vessant educativa, Danone impulsa el projecte Alimentant el Canvi, amb l’objectiu d’enfortir bons hàbits d’alimentació i hidratació, i així ajudar a les famílies que els seus fills mantinguin la salut física i emocional durant el confinament.

315x401 Imatge de la campanya 'Alimentar por Amor' / DANONE Imatge de la campanya 'Alimentar por Amor' / DANONE

‘Crowdfunding’ per promoure ajuts

Dins del programa d’acció social de Danone s’emmarca la iniciativa Estimar el doble, per fomentar els donatius a través de la plataforma de crowdfunding GoFundMe, que es canalitzen a través de la FESBAL, per comprar aliments de primera necessitat. La federació calcula que arran de la crisi del coronavirus, que afecta especialment els col·lectius més vulnerables, fins a 1,5 milions de persones podrien necessitar la seva ajuda per alimentar-se en els propers mesos. Danone, fidel al seu compromís amb la salut i l’alimentació, complementa les donacions directes de producte amb una aportació inicial de 15.000 € i ha decidit duplicar les donacions fins a aconseguir 200.000 €. Per cada euro donat, Danone n’aporta un altre. “Portem més de tres dècades col·laborant amb FESBAL i el seu paper és avui més fonamental que mai. Les famílies necessiten més que iogurts i per això iniciem aquesta campanya, per ajudar-los a cobrir les necessitats bàsiques i convidem la gent a sumar-se a la proposta posant el seu gra de sorra”, proposa Borja Lafuente, responsable de sostenibilitat de Danone per al sud d’Europa. La campanya de crowdfunding estarà activa fins al 17 de maig.

315x316 Imatge de la campanya 'Alimentar pior Amor' / DANONE Imatge de la campanya 'Alimentar pior Amor' / DANONE

Reconeixent l’esforç dels treballadors

Una altra de les línies d’actuació del programa Alimentar per amor té l’objectiu d’assegurar la producció i la seguretat dels treballadors. Entre les mesures preses pel programa, a més de garantir fins al juny els sous i contractes dels 100.000 treballadors que té a tot el món, hi ha la creació d’una prima extraordinària. Les més de 900 persones que treballen cada dia durant el confinament per garantir les necessitats d’alimentació i hidratació de la societat, desplaçant-se a les fàbriques, les bases logístiques i embotelladores del país durant l’estat d’alarma, rebran 500 € bruts amb la nòmina del mes d’abril. La voluntat de l’empresa és “reconèixer l’esforç, l’entrega i la capacitat d’adaptació dels treballadors de les tres unitats de negoci de Danone España –productes lactis i d’origen vegetal, aigües i nutrició especialitzada–, que amb la seva feina asseguren el proveïment de béns de primera necessitat a la població durant aquest període d’emergència”, explica Paolo Tafuri, director general i CEO de Danone España. “La crisi global que estem travessant –afegeix– requereix un compromís de tots. En aquestes circumstàncies excepcionals, les empreses poden ser exemple de solidaritat, empatia i compromís, valors amb els quals Danone s’ha identificat durant els seus 100 anys d’història”.