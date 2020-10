FCC Medio Ambiente presenta amb gran èxit la seva innovadora tecnologia d'e-mobilitat en els ajuntaments de Barcelona i Madrid

Un nou camió elèctric recol·lector resultat d'un ambiciós projecte que ha desenvolupat un xassís-plataforma modular i versàtil 100% elèctric per a vehicles pesants de serveis urbans, liderat per la pròpia companyia i Grup Irizar. L'empresa ha obtingut un gran èxit tecnològic en la valoració d'ofertes del concurs. En aquesta licitació l'ie-Urban juga un paper protagonista per la importància que l'Ajuntament de Barcelona dóna a la sostenibilitat urbana i a minimitzar l'impacte mediambiental. A l'informe publicat, FCC Medio Ambiente ha estat l'empresa més ben valorada pel que fa a criteris tècnics, o puntuats per judici de valor, en els quatre lots en què estava dividit el concurs: Centre, Oest, Nord i Est, amb puntuacions entre el 74% i el 91%. En el lot Centre, especialment, ha obtingut una qualificació global (que contempla tant criteris de judici de valor com d'avaluació automàtica) de 190,85 sobre 200, un 95,4%, a gran distància dels 140,10 punts del segon classificat.

Aquest projecte va ser guardonat amb el prestigiós Smart City Award en la categoria de Millor Idea Innovadora

Aquest projecte va ser guardonat amb el prestigiós Smart City Award en la categoria de Millor Idea Innovadora a la passada edició de l'Smart City Expo World Congress, l'esdeveniment de referència sobre ciutats intel·ligents. També ha estat seleccionat com un dels dotze millors projectes espanyols per als premis Europeus de Medi Ambient a l'Empresa (EBAE). La Comissió Europea convoca els premis EBAE des de 1987 per reconèixer a les empreses que combinen amb èxit la viabilitat econòmica dels seus negocis amb la protecció de l'entorn. La Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és, des de 2013, l'entitat que coordina a Espanya la selecció d'aquests guardons comunitaris. Aquests guardons es lliuraran el dia 28 d'octubre a Madrid.

540x370 Una altra perspectiva de l'ie-Urban / FCC Una altra perspectiva de l'ie-Urban / FCC

Recentment, a més, FCC Medio Ambiente ha presentat també a l'Ajuntament de Madrid aquest innovador camió 100% elèctric per a vehicles pesants municipals. Al capdavant de la representació de l'Ajuntament de Madrid hi va ser Borja Carabante, Regidor Delegat de l'Àrea de Govern de Medi Ambient i Mobilitat. Per part de l'empresa, hi va acudir Jordi Payet, director general, acompanyat de directius de la mateixa.

315x232 El primer recol·lector 100% elèctric desenvolupat per FCC a Barcelona l’any 1974 / FCC El primer recol·lector 100% elèctric desenvolupat per FCC a Barcelona l’any 1974 / FCC

Aquests resultats suposen un reconeixement a la política d'innovació desenvolupada per l'empresa, que està en el seu ADN des de la seva fundació, fa 120 anys. L'ie-Urban es crea des de l'experiència de FCC en vehicles elèctrics, que es remunta a 1974, i la seva tecnologia aconsegueix l'emissió zero de contaminants a l'àmbit urbà a iguals prestacions i rendiments que els actuals vehicles equipats amb motor tèrmic.

A més, el nou vehicle també suposa menys costos d'explotació, motiu pel qual la seva vida útil serà més gran, i la integració i la disposició dels seus components augmenta la seguretat del xofer. Pel que fa a eficiència de consums, es pot constatar que s'aconsegueixen estalvis energètics, en relació a un vehicle convencional, dins d'una forquilla que va des del 40 fins al 50%, en funció del municipi, del tipus de recorregut i del nombre d'itineraris i de la fracció de residu recol·lectada.

315x234 Camió recol·lector elèctric a Toledo, el 1985 / FCC Camió recol·lector elèctric a Toledo, el 1985 / FCC

El nou xassís-plataforma 100% elèctric suposa l'impuls definitiu per contribuir a la implantació de l'e-mobilitat assequible en vehicles de serveis urbans a les àrees metropolitanes, amb un enorme impacte positiu mediambiental pel que fa a emissions contaminants i soroll, reducció d'empremta de carboni i eficiència energètica.