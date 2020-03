Foronegocios.es adapta el seu fòrum a la problemática dels negocis amb el coronavirus

Foronegocios.es, fòrum digital de preguntes i respostes dedicat a temes de negocis i econòmics, ha decidit adaptar provisionalment tot el seu contingut a temàtiques de negocis relacionades amb el coronavirus. A la pàgina ( www.foronegocios.es) es troben, dividits en sis seccions ( Gestión de crisi coronavirus en negocios, Economia y coronavirus, Empresa y coronavirus, Autónomos y coronavirus, Charla general coronavirus, y Charla general fuera de coronavirus) tot tipus de preguntes i respostes creades pels mateixos usuaris i relacionades amb com està afrontant el món empresarial i econòmic la nova situació de crisi generalitzada.

El fòrum és molt adient per a autònoms, petits negocis i empreses de mida reduïda ja que poden trobar publicacions d'altres negocis amb problemàtiques similars a les seves, atès que els petits negocis i les pimes són els que més estan patint en aquest moment, molt més que les grans empreses. També hi ha temes de borsa, evolució macroeconòmica, etcètera.

"La gent està focalitzada al 100% en sobreviure en aquest terratrèmol, per això des de Foronegocios.es hem de donar resposta a aquesta nova realitat de manera urgent" Javier Bosch Fundador de Foronegocios.es



www.foronegocios.es es va crear el 2019 i es troba expandint-se en usuaris i en temàtiques, però ha volgut fer una parada en la seva línea de temàtiques i posar l'accent en aquest moment únicament en el coronavirus, arxivant la resta de temes ( Emprendedores, Dinero, Hipotecas, Compraventa, Búsqueda de socios, etcètera) per tornar a desarxivar-los quan se surti d'aquesta crisi, que està consumint la grandíssima major part d'energia i recursos financers del món econòmic.

En paraules del seu fundador, Javier Bosch, "el món econòmic està completament paralitzat i centrat en aquest moment al 100% en trobar solucions a com sobreviure a aquesta situació d'agonia. No hi ha noves iniciatives empresarials, s'han paralitzat les start-ups, i el sistema inversor està hibernat completament".

El món dels fòrums a l’estat espanyol es troba copat generalment per fòrums molt genèrics, com Forocoches, que fins ara no estaven donant cabuda a la necessitat del món empresarial i econòmic, i va ser Foronegocios qui va saber aprofitar el nínxol existent en aquest àmbit. A diferència dels anteriors, no és de pagament o invitació sinó que qualsevol hi pot publicar posts. Per a més informació es pot contactar a foronegocios.mail@gmail.com.