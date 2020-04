La Fundació La Caixa i CaixaBank impulsen una campanya solidària d’emergència a favor dels Bancs d’Aliments per pal·liar els efectes del coronavirus

La Fundació La Caixa i CaixaBank impulsen la campanya solidària “Cap llar sense aliments” per respondre, de manera excepcional, a l’emergència social derivada de la crisi sanitària i social actual. L’objectiu és recaptar la màxima quantitat d’aliments i de fons per cobrir les demandes habituals ateses durant les campanyes presencials, que s’han vist afectades per la situació actual.

100.000 euros És la quantitat inicial que hi aporta la Fundació La Caixa per pal·liar les primeres conseqüències de l’emergència social

A partir de l’1 d’abril tots els ciutadans podran canalitzar el seu suport econòmic a famílies en situació de vulnerabilitat que es vegin obligades a recórrer als Bancs d’Aliments. La Fundació La Caixa hi aporta 100.000 euros inicials per pal·liar les primeres conseqüències de l’emergència social i reforça així el seu compromís amb les entitats socials.

La quantia total recaptada a Catalunya es distribuirà entre els quatre Bancs d’Aliments associats a la Federació Catalana de Bancs d’Aliments (FECATBAL), que fan una crida als ciutadans perquè els ajudin a proporcionar aliments a les persones que més ho necessiten.

A Catalunya, els Bancs d’Aliments van atendre el 2019 194.090 persones, de la mà de 616 entitats, i van repartir 23.934 tones d’aliments

A Catalunya, els Bancs d’Aliments van atendre 194.090 persones, de la mà de 616 entitats, repartint 23.934 tones d’aliments, el 2019. Al conjunt d’Espanya van atendre 1,1 milió de persones desafavorides repartint 144,5 milions de quilos de menjar, amb l’assistència de més de 7.300 institucions benèfiques.

Una petita aportació, una gran ajuda

Amb l’aportació de només 2 €, els Bancs d’Aliments poden proporcionar els aliments bàsics per a una persona durant un dia sencer i, amb la contribució de 20 €, una família petita es manté tota una setmana. En aquests moments, necessiten aprovisionar els estocs amb els aliments més bàsics i productes infantils, com la llet, ja que entre el total d’usuaris a Catalunya hi ha 10.000 lactants.

540x360 A Catalunya, el 2019 els Bancs d’Aliments van repartir 23.934 tones d’aliments / FUNDACIÓ "LA CAIXA" A Catalunya, el 2019 els Bancs d’Aliments van repartir 23.934 tones d’aliments / FUNDACIÓ "LA CAIXA"

Les conseqüències econòmiques del coronavirus ja tenen impacte en la societat i, segons la FECATBAL, en les últimes setmanes s’ha registrat un gran increment de la demanda. A Espanya, més de 10 milions de persones, el 21,5% de la població, es troba en risc de pobresa, segons la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (AROPE, per les sigles en anglès).

Es pot oferir suport econòmic a través dels canals operatius de CaixaBank, enviant un SMS amb la paraula ALIMENTS al 38014 o a la pàgina web capllarsensealiments.org

Davant del nou escenari, els Bancs d’Aliments han establert un dispositiu de serveis mínims després de la suspensió de les operacions presencials de recollida d’aliments i altres donacions. D’aquesta manera, per mantenir les existències als magatzems, els cal augmentar substancialment la compra d’aliments i també rebre donacions econòmiques per pal·liar la manca de recursos.

Les provisions dels Bancs d’Aliments es distribueixen a través de les entitats assistencials i d’ajuda social que estan registrades i homologades oficialment per les administracions.

Les donacions es poden fer a: www.capllarsensealiments.org