HM Delfos estrena urgències, un dels pilars fonamentals del seu pla de transformació

L’Hospital HM Delfos, centre de referència d’HM Hospitales a Barcelona, estrena noves instal·lacions per al seu Servei d’Urgències. La remodelació forma part de l’actualització de l’hospital prevista en el pla director dissenyat pel grup i ha suposat una inversió d’11 milions d’euros. En els pròxims mesos també estarà a punt la nova Unitat de Cures Intensives (UCI).

Els boxs més amplis, la millor capacitat de monitorització del pacient i ser al costat de l’UCI i la Unitat Coronària asseguren l’atenció integral al pacient crític

Les noves Urgències ofereixen al pacient la màxima seguretat i qualitat assistencial durant les 24 hores. En aquest sentit, el director territorial d’HM Hospitales a Catalunya, el Dr. Joan Sala, afirma que “el servei compleix els més alts estàndards de qualitat, tant per la disposició de les instal·lacions i els espais assistencials com per les sales d’espera per a familiars i acompanyants, ja que han estat dissenyades per garantir una atenció sanitària òptima, amb total seguretat per al pacient i amb el mínim temps d’espera possible”. Actualment, aquest temps d’espera és d’uns 15 minuts de mitjana.

Les noves instal·lacions han estat dissenyades per oferir la màxima seguretat als usuaris davant de qualsevol procés assistencial

A tot això, assegura el Dr. Joan Sala, s’hi suma un altre element: “Disposem d’un nivell de recursos humans i tecnològics que ha permès augmentar la capacitat de resolució per atendre els pacients, amb la qual cosa podem donar resposta als pacients de tots els nostres centres que requereixin atenció de més complexitat”.

Tecnologia d’última generació

Les noves Urgències d’HM Delfos disposen d’un equipament tecnològic punter que afavoreix la precisió dels diagnòstics amb la màxima rapidesa i el seguiment de tractaments multidisciplinaris. Així, compten amb la cobertura permanent d’una Plataforma de Servei de Diagnòstic Radiològic que inclou Ecografia Polivalent, TAC, Ressonància Magnètica, Medicina Nuclear i PET-TAC, amb tecnologia d’última generació. Igualment, destaquen els dispositius de la Unitat de Radiologia Intervencionista i la Sala d’Hemodinàmica, indispensable per a l’atenció integral de la patologia cardíaca i neurològica que ho requereixi. Disposa, a més, del suport d’un laboratori d’anàlisi clínica dotat amb les últimes tècniques que hi ha al mercat.

El nou equipament s’afegeix a l’arsenal tecnològic incorporat els últims dos anys: laboratori d’hemodinàmica cardíaca, Ecografia Polivalent, TAC, Ressonància Magnètica, Medicina Nuclear i PET-TAC

El director mèdic d’HM Hospitales a Catalunya i director mèdic d’HM Delfos, el Dr. Francesc Fatjó, considera: “Actualment comptem amb un arsenal tecnològic que ens permet donar resposta a qualsevol situació de manera ràpida i precisa”. I afegeix: “El servei s’ha dissenyat per garantir la màxima seguretat i comoditat al pacient. Així, s’han ampliat els boxs, alguns dotats de llum natural, i s’ha augmentat la capacitat de visualització i monitorització, per preservar millor la intimitat del pacient. També s’han adaptat els protocols d’actuació dels professionals per aplicar les tècniques de manera menys invasiva”.

Atenció al pacient integral, ràpida, còmoda i segura

Igualment, el nou Servei d’Urgències ha estat ideat per oferir al pacient una atenció integral, ràpida, còmoda i segura. Es disposa de circuits específics que permeten atendre les persones segons la seva malaltia i la gravetat que presenten, amb especial èmfasi en les patologies cardiològiques, neurològiques i oncològiques. A més, s’han habilitat circuits de seguretat en cas de covid-19.

540x358 Imatge de plena activitat al control d'infermeria / HM HOSPITALES Imatge de plena activitat al control d'infermeria / HM HOSPITALES

La Dra. Anna Girona, cap del Servei d’Urgències d’HM Delfos, apunta: “S’han eliminat barreres arquitectòniques, de manera que podem comptar amb un espai diàfan que facilita la sectorització de les Urgències en cas que sigui necessari”.

Amb els circuits específics s’atén els pacients les 24 hores depenent de la malaltia i la gravetat, amb un temps mitjà d’espera de 15 minuts per entrar al box de triatge

Aquest aspecte és fonamental per poder atendre de manera segura tant els pacients amb qualsevol tipus de patologia d’urgència com els que presenten clínica compatible amb covid-19. Així, es disposa d’un total de dotze boxs, entre els quals un de triatge, un per a l’atenció de l’aturada cardiorespiratòria, un d’exprés de visita ràpida, un de traumatologia i una àrea de vigilància amb set butaques habilitades amb presa d’oxigen per a casos en què no sigui imprescindible allitar el pacient, així com els esmentats circuits específics per a patologies cardiològiques, neurològiques i oncològiques.