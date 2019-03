S’inaugura el bloc quirúrgic del nou Hospital HM Delfos de Barcelona

Si el nostre país vol competir en la primera divisió del sector sanitari al món és obvi que s’haurà de dotar d’hospitals que combinin una alta especialització tècnica dels professionals sanitaris i unes instal·lacions d’avantguarda que destaquin per la seva sofisticació i excel·lència. Conscients d’aquesta premissa i en una clara aposta per posar-se al servei de la salut de la població catalana, l’any 2018 HM Hospitales va aterrar a Barcelona a través de l’Hospital HM Delfos ( hmdelfos.com). El grup ha renovat el centre hospitalari dotant-lo, entre altres millores, de noves infraestructures i de professionals de primer nivell per liderar les àrees que són de màxima especialització. És el cas del Dr. Abanell, des d’ara al capdavant d’oncologia, el Dr. Cequier, que dirigeix cardiologia, i el Dr. Conesa, al càrrec de neurociències. L’HM Delfos es converteix així en la primera pedra de l’estructura que HM Hospitales té previst implantar a Catalunya.

315x190 Passadís del bloc quirúrgic de l'HM Delfos Passadís del bloc quirúrgic de l'HM Delfos

Processos quirúrgics d’alta complexitat

Des d’HM Hospitales apunten que les reformes que s’han portat a terme a HM Delfos persegueixen, “d’una banda, oferir més capacitat als professionals del grup, que els permetrà incrementar la complexitat i seguretat del pacient gràcies a la infraestructura tecnològica i als protocols de cura i atenció”. De l’altra, prossegueixen, “al pacient se li garanteix un tractament integral amb l’accés a l’última tecnologia sanitària”.

El màxim exponent d’aquesta reforma és la posada en marxa dels 11 quiròfans que conformen el nou bloc quirúrgic de l’hospital i que el capaciten per respondre a totes les necessitats relatives a qualsevol àrea terapèutica. “El nou bloc quirúrgic -destaquen des del grup- possibilita la realització de processos quirúrgics d’alta complexitat amb les màximes garanties en àrees com la neurocirurgia i les cirurgies cardíaca, toràcica i oncològica”. Dos dels quiròfans disposen de visualització integrada directa i en temps real de diverses plataformes d’imatge que afavoriran les decisions de l’equip quirúrgic in situ.

315x237 Quiròfan amb TAC integrat de l'HM Delfos Quiròfan amb TAC integrat de l'HM Delfos

Quiròfan integrat de neurociències

D’entre el nou arsenal tecnològic que incorpora el nou HM Delfos de Barcelona destaca un nou quiròfan integrat de neurociències dotat d’equipaments com un TAC intraoperatori mòbil de gran versatilitat, únic a la sanitat catalana i dels primers d’Espanya. Aquest tipus de quiròfan és el primer de l’estat espanyol dedicat a neurocirurgia, la tecnologia del qual permetrà als especialistes el desenvolupament de procediments quirúrgics en 3D, la qual cosa aporta més precisió i proporciona al cirurgià el control absolut de tot allò que està passant en temps real. Aquests avantatges es tradueixen en abordatges mínimament invasius que faciliten la recuperació i minimitzen els riscos derivats del postoperatori, de manera que es fa prevaler per sobre de tot la salut i el benestar del pacient.

Per què la Ciutat Comtal?

HM Hospitales fa gairebé trenta anys que cuida la salut i el benestar dels seus pacients i familiars. L’aterratge a Barcelona a través de l’Hospital HM Delfos és una fita històrica per al grup, que fins ara estava present a Madrid, Galícia i Castella i Lleó, i ara també treballa per portar el seu model assistencial a la capital catalana per oferir als pacients una medicina d’alta complexitat i una atenció integral basada en una renovació tecnològica constant.

315x178 Nou equip directiu i mèdic de l'HM Delfos de Barcelona Nou equip directiu i mèdic de l'HM Delfos de Barcelona

HMDelfos ja disposa d’un TAC 160 talls, mamògraf 3D, el sistema radiològic EOS i una ressonància magnètica de 3 teslas que situen el centre com una referència a Barcelona en diagnòstic per la imatge i radiologia.

Amb l’arribada a Barcelona, HM Hospitales posa en marxa un projecte amb una veritable dimensió nacional en el qual HM Delfos és l’estructura inicial sobre la qual vol aixecar una xarxa assistencial a la capital catalana. Per aconseguir-ho, HM Hospitales està actualitzant tots els processos i protocols del centre per assolir els màxims estàndards de qualitat.