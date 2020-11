Jordi Gual destaca que la fusió amb Bankia redundarà en més valor per als accionistes

El president de CaixaBank, Jordi Gual, s’ha reunit amb els membres del Comitè Consultiu d’Accionistes per compartir els detalls del projecte de fusió amb Bankia per crear el banc líder a Espanya. En aquesta jornada, el Comitè també ha fet balanç de les iniciatives que l’àrea de Relació amb Accionistes ha portat a terme durant aquest any.

Durant la jornada, Jordi Gual ha explicat als membres del Comitè Consultiu que “la nova entitat neix amb l’objectiu d’aportar valor als clients i als accionistes i de continuar donant suport a la recuperació econòmica d’Espanya”.

El president de CaixaBank ha destacat que “la creació de la nova CaixaBank donarà lloc a una entitat que serà més forta, més eficient, més rendible i que, en conseqüència, redundarà en més valor per als nostres accionistes”.

Bones pràctiques

D’altra banda, Jordi Gual ha destacat una vegada més la funció d’aquest Comitè, que “permet a l’entitat escoltar les opinions i inquietuds dels nostres accionistes minoristes, així com conèixer les valoracions que fan dels projectes que desenvolupa l’entitat”. Iniciatives com la creació d’un comitè consultiu són considerades bones pràctiques en termes de bon govern i transparència.

CaixaBank va posar en marxa, l’any 2010, el Comitè Consultiu d’Accionistes, una iniciativa pionera entre les empreses de l’Íbex-35, en línia amb les millors pràctiques a nivell europeu.

Aquest òrgan consultiu forma part dels diferents mecanismes que CaixaBank estableix per apropar-se als seus accionistes minoristes i contribuir a la millora continuada de la comunicació bidireccional i fomentar la màxima transparència.

És el cas de les trobades corporatives virtuals amb accionistes, que s’han consolidat com a iniciativa pionera per fomentar la transparència i proximitat amb la base accionarial. En el marc del programa de trobades corporatives 2020, CaixaBank va iniciar a finals de l’any passat aquestes reunions digitals amb directius de l’entitat que complementaven les reunions que s’estaven celebrant de manera presencial per explicar als accionistes els últims resultats de CaixaBank. Aquestes trobades digitals s’han potenciat durant el confinament amb l’objectiu d’estar encara més a prop de l’accionista minorista. Fins avui s’han celebrat quatre trobades corporatives virtuals.

Renovació

CaixaBank va ser la primera entitat financera a l’Íbex-35 a tenir un Comitè Consultiu d’Accionistes, per proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l’entitat i el seu accionariat.

Segons la normativa del Comitè Consultiu, la permanència màxima dels membres és de tres anys, i per això anualment se’n renova una part a partir de les candidatures rebudes, per reflectir la composició de la base accionarial. Cada integrant del Comitè ha de posseir un mínim de 1.000 accions durant tota la seva participació.

Per als llocs subjectes a renovació, l’entitat ha rebut 109 candidatures, i els nous membres són María Bertolín Pérez (Comunitat Valenciana), Lluís Miquel Fernández (Catalunya), Patricia Ripollés Albiol (Catalunya), Honorato López Isla (Madrid) i Josep Casalprim Compte (Catalunya).

CaixaBank promou la participació dels seus accionistes a la JGEA a través d'una campanya solidària

CaixaBank promou la participació dels seus accionistes a la pròxima Junta General Extraordinària d’Accionistes, que ha de resoldre sobre la fusió amb Bankia, a través d’una campanya solidària.

Per fomentar la implicació dels accionistes i promoure’n la participació a la pròxima Junta General Extraordinària d’Accionistes (3 de desembre), l’entitat s’ha sumat al Pla Creu Roja RESPON, que té com a objectiu pal·liar els efectes del covid-19. CaixaBank, en línia amb el seu compromís social, donarà 0,50 euros a Creu Roja per cada accionista que hi participi, votant o delegant el seu vot a la Junta. Això es tradueix en el fet que, per cada 100 accionistes que hi participin, dues persones podran beneficiar-se d’un cistell de la compra per a tota una setmana.

A través d’aquesta iniciativa, que ha estat molt ben valorada pel president de l’entitat durant la seva reunió amb el Comitè Consultiu, CaixaBank busca promoure la participació de l’accionista en la pròxima Junta per donar veu a la base accionarial. Així, l’entitat aspira a ser referent en bon govern corporatiu i, amb aquest objectiu, considera essencial que els propietaris de la societat s’involucrin en les decisions més transcendentals de la companyia, així com que s’adoptin les millors pràctiques per salvaguardar els interessos i mantenir la confiança de tots els grups d’interès.

El Pla Creu Roja RESPON

El Pla Creu Roja RESPON és un pla concret d’actuació i resposta integral llançat al març per respondre a la situació generada per la pandèmia.

Després de ser ampliat el maig, el Pla Creu Roja RESPON tindrà una durada de 9 mesos. S’han atès ja més de 2.700.000 persones en situació de vulnerabilitat, mobilitzant més de 60.000 persones voluntàries que materialitzaran les respostes previstes en tot el territori a través de més de 1.400 punts d’atenció i també de manera telemàtica i/o telefònica.