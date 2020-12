Naturgy, a punt per al futur

Catalunya compta amb una de les xarxes de distribució de gas més modernes i avançades d’Europa: la xarxa de NEDGIA, la distribuïdora de gas natural del grup Naturgy. Té 18.500 quilòmetres de longitud, pot distribuir gasos d’origen renovable i està construïda gairebé íntegrament amb polietilè, un dels pocs materials que permet conduir l’hidrogen, una de les energies que comença a tenir un paper important en la descarbonització energètica. Precisament, Naturgy ja està treballant fermament en la introducció de l’hidrogen i del gas renovable a la xarxa catalana.

315x423 Planta de biogàs a Cerdanyola del Vallès / NEDGIA GRUPO NATURGY Planta de biogàs a Cerdanyola del Vallès / NEDGIA GRUPO NATURGY

Precisament a Catalunya la companyia té en marxa uns quants projectes que permeten convertir residus com els purins, les restes de les plantes depuradores d’aigua i el metà generat als abocadors en gas d’origen renovable. De fet, des de fa anys Naturgy ha emprès accions per caminar cap a un futur en què les energies neutres en emissions de diòxid de carboni (CO2), com el biogàs, siguin les protagonistes: sap que el gas renovable és el vector energètic que més contribueix a l’economia circular, que té una petjada de carboni negativa i que ben aviat jugarà un paper fonamental en la descarbonització de l’economia i en la lluita contra el canvi climàtic.

Actualment a Catalunya es podrien arribar a produir 3.300 GWh/any de biometà (un tipus de gas renovable), l’11% del total del potencial productiu que té Espanya (28.141 GWh/any), segons un informe del Centro Tecnológico EnergyLab. Aprofitar el potencial català equivaldria a generar l’energia necessària per cobrir el consum anual de 665.000 habitatges, l’equivalent al consum urbà domèstic del Barcelonès. És per això que, ara mateix, diverses companyies ja tenen en marxa projectes per generar gas renovable. En concret, n’hi ha 23 que es basen en aprofitar els residus generats en estacions d’aigües residuals municipals; 38 que podrien aprofitar els residus d’abocadors de diferents llocs de Catalunya, i fins a 8 de vinculats a instal·lacions agroramaderes, sobretot a través dels purins.

30 GWh de gas renovable produïts a Balaguer

NEDGIA Catalunya rebrà 30 GWh de gas renovable a l’any a la seva xarxa de Lleida, segons va acordar el mes d’octubre passat amb l’empresa Torre Santamaria, que produirà el biometà a partir dels residus orgànics que genera la seva granja a Balaguer (Noguera). Així, la injecció del gas renovable a la xarxa de NEDGIA suposarà un estalvi en emissions de 6.000 tones de CO2, l’equivalent a plantar 12.000 arbres. La producció de biogàs es farà a partir de residus orgànics generats per les vaques i enriquits posteriorment després d’un procés de descomposició per tal de convertir-lo en gas renovable.

D’aquesta manera, Naturgy segueix avançant en el compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular recollit al seu Pla Global de Medi Ambient al 2022. L’any 2019, de fet, el grup Naturgy ja va reduir les emissions globals de CO2 un 16%.

Per connectar la granja a la xarxa de gas, NEDGIA construirà prop d’un quilòmetre de canalització, així com les infraestructures necessàries per injectar el biogàs i per a la connexió. El projecte compta també amb la participació del Grupo Lactalis i AXPO.

Més projectes en marxa

La companyia energètica participa en altres projectes pilot per al desenvolupament del gas natural renovable. Com per exemple la iniciativa Life Metamorphosis, en la qual s’ha produït biometà a partir dels residus de purins i altres residus orgànics d’una granja de Vila-sana (Pla d’Urgell); o bé Cosin, un projecte en què l’empresa ha generat biometà a l’EDAR de Sabadell.

Una inversió de 37 milions d'euros el 2021

La distribuïdora de gas de Naturgy, NEDGIA, té previst invertir 37 milions d’euros el 2021 només a Catalunya. Tal com ha anunciat la companyia, les inversions es destinaran principalment a construir noves escomeses si bé es prioritzarà la connexió a la xarxa de distribució de projectes singulars de biogàs i de plantes de purins que utilitzen el gas natural en els seus processos, per tal que més endavant puguin injectar també gas renovable a la xarxa de distribució.

En aquest sentit, actualment NEDGIA és l’empresa líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya: opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis, té més de 5,4 punts de subministrament que suposen el 70% dels consumidors i més de 53.800 quilòmetres d’infraestructures, que fan possible fer arribar de manera segura i eficient el subministrament energètic de gas natural a tot arreu, juntament amb el gas renovable i d’hidrogen, ben aviat. A Catalunya, la seva xarxa de distribució arriba a 384 municipis i dona servei a 2,2 milions de punts de subministrament.

Compromís amb els ODS i la digitalització

Com a part de l’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el 2015 tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretats en 169 fites específiques i un pla per arribar-hi en 15 anys. El grup Naturgy forma part del pacte de les Nacions Unides i contribueix directament o indirectament als 17 ODS.

Naturgy contribueix, a través de NEDGIA, la seva filial de distribució de gas, principalment als ODS número 7, 8, 9 i 11, corresponents a assolir energia assequible i no contaminant, al treball decent i al creixement econòmic: indústria, innovació i infraestructura; i a aconseguir ciutats modernes i comunitats sostenibles.

Alhora, també segueix avançant en la digitalització de la xarxa –amb comptadors digitals per aportar un millor servei al client–, en la digitalització de la gestió de client –amb models d’analítica de dades i la simplificació de processos– i en l’aplicació de plataformes de mobilitat en operacions de camp per oferir una capacitat de supervisió més gran.

Concretament, la companyia està treballant en la sensorització de la xarxa a través d’un sistema de senyalització de pressions que permet garantir la continuïtat de subministrament i anticipar-ne pèrdues i fuites, per millorar la seguretat i reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle.

