Treballant per un projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat

Que es compleixi el dret de les persones amb discapacitat a viure de manera independent i a ser inclosos a la comunitat: és el repte que es marca l’Ajuntament de Barcelona coincidint amb la celebració, aquest dijous, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És una fita que encara té molt camí per recórrer, tant en conscienciació ciutadana com en l’objectiu de “no deixar ningú enrere”, un propòsit marcat en el full de ruta global, l’Agenda 2030.

El dret de les persones amb discapacitat a tenir un projecte vital independent està recollit en l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i el consistori barceloní fa anys que s’ha marcat el compliment d’aquests drets com una prioritat en la construcció d’una Barcelona més justa i igualitària. Vehiculats a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i en col·laboració amb els diversos districtes i departaments de la ciutat, l’Ajuntament desenvolupa diversos projectes d’atenció, de suport, d’habitatge, d’inclusió laboral i d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

Emancipar-se, un gran pas

Aprofitant la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s’han publicat tres vídeos que són un exemple de l’èxit d’una de les iniciatives del consistori: el pis d’aprenentatge per a una vida independent, un projecte pilot que es va iniciar a finals del 2018 i que s’ha portat a terme al districte de les Corts. Hi podem observar el testimoni del pas per un d’aquests pisos de tres persones, el Roger, la Ruth i la Paula, i els beneficis que n’han extret. Dels clips realitzats sobre aquesta primera experiència de convivència fora del domicili familiar, on han comptat amb suport professional personalitzat, en podem contemplar des dels nervis de l’arribada al seu nou habitatge fins a veure com s’organitzen les persones que hi viuen a l’hora de fer les tasques de la vida quotidiana. Segons Margarida Saiz, cap del Departament de Serveis de Vida Independent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, eren pisos de transició: “S’hi van acollir persones que desitjaven fer una vida independent però volien tenir cert aprenentatge abans de fer el pas”, explica.

Els resultats d’aquesta primera prova no poden ser més satisfactoris, ja que les persones que apareixen en aquests vídeos o bé actualment ja viuen de manera autònoma o estan en vies d’aconseguir-ho. “Els objectius del programa s’han complert plenament”, assegura Saiz, que recorda que “s’han de donar totes les facilitats possibles perquè totes les persones amb discapacitat que vulguin fer el salt el puguin fer”. En aquest sentit ha recordat el greuge econòmic comparatiu entre persones amb discapacitat i sense, és a dir, el cost addicional que comporta viure amb una discapacitat en igualtat de condicions que les persones de l’entorn.

Vida independent

A què ens referim quan parlem de tenir una vida independent? És el dret de totes les persones amb discapacitat a escollir lliurement el seu projecte vital i a fer-lo realitat. Aquest dret els reconeix la capacitat de prendre decisions, sempre segons les pròpies normes i preferències, alhora que dona accés a un sistema de suports que ajuda a fer efectiva una vida independent i d’inclusió en la comunitat, i a viure en un entorn físic i comunicatiu per poder accedir i gaudir plenament de tots els serveis i instal·lacions comunitàries en igualtat de condicions.

Els projectes de promoció del dret a la vida independent que està portant a terme l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, van en aquesta direcció. A banda de l’accés a l’habitatge accessible i inclusiu, on ja hem destacat el projecte pilot dels pisos d’aprenentatge, però que disposa d’altres línies d’actuació com la convocatòria de subvencions La meva llar o els habitatges domotitzats de la Vila Olímpica, el consistori municipal treballa en múltiples accions que promouen la garantia del dret a la vida independent i la inclusió a la comunitat de les persones amb discapacitat.

S’ofereix el servei d’assistència personal a les persones que ho necessitin, assessorament i acompanyament a les persones amb discapacitat que volen trobar una feina o canviar-la i es treballa en projectes per a la promoció de l’accessibilitat i la inclusió d’activitats, serveis, productes, infraestructures i espai públic.

JORNADA PER REIVINDICAR

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha organitzat una jornada de conferències i reflexió sobre l’impacte de la Covid-19 i el paper de la tecnologia al servei dels drets de les persones amb discapacitat. Se celebra avui mateix, 3 de desembre, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el mateix. Es pot seguir virtualment i s’aprofitarà per presentar la Càtedra UOC-COCEMFE per a l’Autonomia Personal i Salut Digital.