Impulsar la reflexió sobre el consum responsable, objectiu dels tallers escolars de BBVA

Inspirar. Expirar. Amb aquest exercici tan senzill, Christian Terribas, director territorial de BBVA a Barcelona, va iniciar el taller sobre consum responsable que va impartir als alumnes de cinquè de primària del Col·legi Mare del Diví Pastor de Barcelona dijous. Emmarcat dins el programa Valors de Futur de l’entitat, el taller va servir per evidenciar els diferents impactes que representa el consum quotidià a tots nivells, com per exemple els mediambientals o els que estan vinculats als drets humans. “La intenció és fer reflexionar els alumnes sobre un concepte molt del nostre dia a dia i, sobretot, posar sobre la taula el tema dels valors implicats en el consum responsable”, va assegurar Terribas abans d’impartir el taller a l’aula.

Debat de casos pràctics

Quines són les necessitats bàsiques i quines les podem considerar supèrflues? És pràctic gastar-nos diners en roba de marca si sabem que en un any ens quedarà petita i ja no la podrem utilitzar? Què en farem? És útil tenir mòbil a segons quines edats? Cal planificar la compra quan anem al supermercat? Què podem fer si hem cuinat menjar de més i sabem que ens en sobrarà? Aquestes van ser algunes de les qüestions que Terribas va plantejar als alumnes que seguien atentament la seva intervenció. A través de la participació, la posada en comú i el debat, van poder determinar si situacions concretes i habituals de consum són responsables o no i valorar els beneficis personals, socials i mediambientals que hi estan relacionats, així com entendre conceptes com el de la responsabilitat social, l’organització i la planificació prèvia i la importància de la reutilització per contribuir a generar un món millor.

“És important treballar el tema dels valors, aprendre que tot té un cost i, al mateix temps, saber que si volen aconseguir una cosa, els diners no cauen del cel”, va assegurar Diana López, tutora dels alumnes de cinquè del centre educatiu. Amb ella treballen el tema del consum a classe i va ser qui es va interessar pels tallers que en aquest sentit organitza BBVA amb Valors de Futur, un programa que des del 2009 ha impartit formació a més d’1.100.000 alumnes d’arreu de Catalunya gràcies a la col·laboració d’uns 600 treballadors de l’entitat que els han impartit de manera desinteressada.

El Col·legi Mare del Diví Pastor de Barcelona és el segon any que participa al programa Valors de Futur per aconseguir, mitjançant l’estalvi, els objectius marcats durant el curs. En aquest cas, els alumnes de cinquè s’han marcat la fita d’aconseguir els diners necessaris per anar al Tibidabo, comprar-se un gelat i fer una donació de 100 euros a una ONG de Barcelona que ells mateixos escolliran. “Estan molt engrescats, tant que ja només els falten 4 euros per arribar als objectius que s’han marcat”, explica López, que recorda que l’any passat van ser els alumnes de tercer del mateix centre els guanyadors d’aquest projecte en aconseguir els diners necessaris per abastar els seus objectius gràcies a iniciatives com la venda de llibres de segona mà per Sant Jordi. La realització d’aquests tallers de BBVA serveix per mostrar-los la importància de tenir en compte valors com la responsabilitat, l’esforç i el treball en equip per aconseguir les metes que es proposen.