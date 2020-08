“Volem ser l’empresa catalana líder a nivell mundial en solucions d’aprofitament de calor residual i digitalització industrial sostenible”

El primer Premi a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, reconeix Alternative Energy Innovations de Terrassa per la seva tecnologia, que permet capturar la calor residual de la indústria i convertir-la en energia neta.

AEInnova sorgeix a la UAB. Quin és el camí recorregut?

Raül Aragonès: La idea va sorgir de la col·laboració que certs investigadors de la UAB havíem establert a través de projectes de recerca amb agències espacials. Dirigint la tesi doctoral en aquesta matèria de Roger Malet, vam veure que l’impacte de la nostra tecnologia podia ser molt beneficiosa per al medi ambient i per a la indústria. El Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol i EIT Innoenergy van escollir el nostre projecte per als seus programes d’acceleració i inversió. A partir d’aquí, va ser quan vam conèixer el nostre primer inversor que provenia d’ESADE BAN, David Comellas, que actualment és el nostre CEO.

Treballeu en la generació d’electricitat a partir de la calor residual. Què suposa aplicar aquesta mesura?



R.A.: La indústria perd de mitjana prop del 60% de l’energia que consumeix en forma de calor residual, xifra lligada a la pèrdua de competitivitat pel cost de l’energia i que cal reduir per l’impacte climàtic que se’n deriva. Per això, AEInnova ofereix el WHRU (Waste Heat Recovery Unit), que converteix aquesta calor en energia neta que es retorna a la xarxa, i una altra solució per a la digitalització de la indústria. Hem desenvolupat el primer sensor del mercat –guanyador de l’IOT World Congress 2017– que s’alimenta exclusivament de calor, elimina les bateries de liti i que utilitza, per primera vegada, les xarxes de comunicació LoRA, NB-IOT i LTE-M –sub-bandes del 5G per a l’IoT– suprimint qualsevol infraestructura wireless de l’empresa.

L’eficiència energètica és la clau de volta que li permetria a la indústria ser més competitiva?

D avid Comellas: Efectivament. Tenim clar que l’energia té un elevat cost, no només econòmic, sinó també ambiental. Aquest cost té un impacte directe en els comptes de resultats de les empreses i per tant la reducció de consums o recuperació d’aquella energia perduda es pot traduir directament en un increment de la competitivitat.

Què li suposa a AEInnova guanyar el primer Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental?

D.C.: Un gran orgull i la reafirmació que anem pel bon camí, que les nostres solucions tenen sentit aportant una millora clara a la sostenibilitat de les empreses. També ens dona visibilitat, molt important per una start-up com la nostra, prestigi i reputació. El premi en complementa altres que hem rebut els darrers anys, distingits per la pròpia tecnologia, pel model de negoci o l’aportació que fem al medi ambient. També volem destacar que la contribució econòmica del premi ha estat molt ben rebuda pel departament de finances.

Quins són els reptes als que s’enfronta AEInnova en matèria d’innovació?

D.C.: Els reptes són múltiples i més tenint en compte que la innovació constant i l’inversió en I+D és inherent a la nostra empresa. Ara treballem amb tecnologies disruptives i avançades, cosa que ens obliga a un alt nivell d’excel·lència. Volem ser l’empresa catalana líder a nivell mundial en solucions d’aprofitament de calor residual i digitalització industrial sostenible amb un clar compromís per aconseguir un món més just, ètic i sostenible.