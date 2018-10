Amb més de 20 anys de trajectòria, Aktios és una companyia de serveis que està especialitzada en les tecnologies de la informació, focalitzada en la consultoria, gestió i execució de projectes, 'e-commerce' i 'outsourcing'.

El futur de les empreses passa per la digitalització i les noves tecnologies?

La tecnologia està present en el nostre dia a dia. Les empreses necessiten utilitzar-la no només per ser més eficients en les seves operacions, sinó per millorar l’oferta personalitzant-la i fent-la més propera als seus clients. Tot es gestiona amb tecnologia i amb informació, i no és possible ser competitius sense això.

Són reticents, però, a les adaptacions tecnològiques?

El que acostuma a passar és que no resulta fàcil canviar les solucions tècniques existents al ritme al qual la pròpia tecnologia es mou actualment. L’anomenada herència tecnològica condiciona en moltes ocasions la rapidesa o facilitat amb què una companyia pot anar incorporant noves solucions.

Quin paper jugueu amb el vostre servei de consultoria perquè fer el salt sigui fàcil?

Invertim moltes hores en conèixer bé la tecnologia i pensem com posar-la al servei de les necessitats dels nostres clients. El nostre treball consisteix en fer la tecnologia transparent de manera que li puguin treure el màxim profit, però sense obligar-los a ser experts i a definir projectes escalables que garanteixin que les inversions d’avui no es llencen demà passat.

Quins són els sectors d’activitat que demanden més els vostres serveis?

Treballem molt amb empreses de distribució comercial en què el canal online comença a ser rellevant en termes de vendes i notorietat. També fem moltes coses en sectors com viatges, aerolínies, automoció i banca en què el canal digital és clau en els models de negoci i en què els usuaris demanen pràcticament la disponibilitat online de qualsevol dels serveis. En tots, les tasques d’utilitat i de disseny són claus per captar i fidelitzar un usuari final cada cop més exigent.

Oferiu solucions, entre d’altres, en el camp de les 'smart cities' i de l’'e-commerce'. Són aquests els reptes que planteja el futur?

Per descomptat. La tecnologia ens ajudarà quan ens movem per la ciutat, per avisar-nos d’esdeveniments, informar-nos sobre punts d’interès o sobre incidents, mostrar-nos una ruta, fer-nos de guia turístic o recomanar-nos un restaurant. En l’'e-commerce' tenim una línia de servei específica i un equip especialitzat; fins i tot hem desenvolupat una plataforma pròpia per cobrir les exigències dels negocis amb una oferta comercial més complexa.

Quin paper ha jugat BBVA en el vostre desenvolupament?

Ens ha ajudat molt a créixer i a desenvolupar el model de negoci. En ser una companyia de serveis de tecnologia ens esforcem en investigar, conèixer i incorporar als nostres productes i equips les novetats que constantment van apareixent. Tenir un soci com BBVA que ens ajuda a finançar aquest esforç ha estat clau per convertir-nos en una companyia que apunta a nous mercats i sectors.

A quins reptes s’enfronta el vostre sector?

El principal repte de la tecnologia és mantenir-se al dia. No fer-ho implicarà poca imatge de modernitat, lentitud en els processos i mala imatge. Cada dia apareixen novetats que hem d’entendre, valorar i incorporar als nostres coneixements. La tecnologia és una guerra sense descans.