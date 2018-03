CaixaBank patrocinarà el bàsquet espanyol amb cadira de rodes els propers dos anys

Front comú de CaixaBank i la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF) per impulsar el bàsquet amb cadira de rodes. Els dos òrgans han signat un conveni de patrocini per als propers dos anys amb l’objectiu de donar una empenta al desenvolupament i la professionalització d’aquest esport. L’acord es fonamentarà en tres patrocinis: la Copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes, el Campionat d’Espanya CaixaBank d’Escoles de Bàsquet en aquesta modalitat i la promoció de les competicions en les quals participi la selecció espanyola. En aquest sentit, el combinat absolut, tant masculí com femení, participaran en el Campionat del Món que se celebrarà el proper mes d’agost a Hamburg.

D’aquesta manera, l’entitat financera posarà el seu coneixement i experiència en patrocini esportiu al servei de les diferents competicions esportives de la FEDDF per impulsar aquest esport. En aquest sentit, el president de CaixaBank, Jordi Gual, va destacar durant l’acte de signatura que l’acord forma part de l’estratègia de patrocinis per impulsar “les iniciatives que reforcin el compromís amb l’esport adaptat” que té l’entitat, i per fomentar que les diferents competicions se situïn al mateix nivell. “Unim esforços amb la Federació per seguir impulsant les activitats relacionades amb el bàsquet en cadira de rodes”, va concloure.

La Federació celebra l’acord

Per la seva banda, el president de la FEDDF, José Alberto Álvarez, va celebrar que aquest acord permetrà el creixement de la Federació en una de les especialitats esportives més practicades a Espanya, i més arrelades entre les persones amb discapacitat física: “Tenir una projecció a dos anys consolida l’organització dels esdeveniments objecte del patrocini i una millor planificació en la preparació de les nostres seleccions nacionals”, es va felicitar.

En aquesta línia, per al secretari d’Estat per a l’Esport i president del CSD, José Ramón Lete, el fet que “una gran entitat” com CaixaBank sumi la seva imatge a la de la FEFFD demostra que “l’esport i els seus valors són una aposta segura”. Per acabar, el secretari d’Estat es va mostrar convençut que l’acord servirà per aconseguir “una societat més justa, generosa i moderna”, ja que -segons ha assegurat-“l’esport és un veritable motor de desenvolupament, d’inclusió social i d’integració”.

CaixaBank, referent en bàsquet i esport adaptat

CaixaBank consolida encara més els seus vincles estrets amb el bàsquet espanyol. Més enllà d’aquests tres nous patrocinis, l’entitat financera ja és sòcia patrocinadora de la FEB, amb la selecció espanyola de bàsquet masculina i femenina, patrocinador principal de la Copa del Rei i Supercopa ACB. Tot plegat, ha garantit que CaixaBank sigui guardonada com al millor patrocinador del bàsquet espanyol segons els Premis Gigantes 2017.

La condició de principal patrocinador es demostra també en la col·laboració amb diferents esdeveniments de bàsquet celebrat en els últims anys a l’Estat, tant professionals com amateurs: la Copa del Món 2014, les últimes edicions de la Copa del Rei i la Supercopa ACB o el circuit Plaza 3x3 CaixaBank de bàsquet al carrer, una competició de referència de l’esport base que es disputa des de l’any 2012 i ha rebut més de 150.000 visitants durant la seva història.

Més enllà d’això, CaixaBank és la cinquena marca de tot l’Estat pel que fa a patrocinis globals, segons el baròmetre anual sobre patrocini esportiu a Espanya elaborat per Esade, l’Associació de Màrqueting d’Espanya i SPSG Consulting. Alhora, la companyia ocupa la tercera posició amb relació a l’esport paralímpic i la quarta en bàsquet, específicament. Tot plegat, demostra l’aposta pel patrocini esportiu, i la signatura de l’acord amb la FEDDF constata que així seguirà -com a mínim- els propers dos anys.

CAIXABANK, UN REFERENT EN BANCA SOCIALMENT RESPONSABLE I SOSTENIBLE

CaixaBank és un banc amb vocació social, que hereta una tradició de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic de l’entorn on operen. En aquest sentit, un comportament responsable i compromès amb els clients van de bracet de la rendibilitat econòmica i la sostenibilitat de la companyia, precisament per l’impacte que genera en el territori. El Pla Estratègic 2015-18 de l’entitat fixa les dues vessants com als seus dos pilars, i la necessitat que la responsabilitat social corporativa vagi més enllà de les obligacions legals.