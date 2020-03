Els camions silenciosos que recorren Barcelona de nit

Són les 10 de la nit i un camió de gairebé 17 metres s'atura al carrer Aribau per abastir el supermercat Mercadona. La descàrrega de les mercaderies no durarà més d'una hora i, durant aquests seixanta minuts, és probable que cap dels veïns del carrer Aribau s'assabenti que els operaris han estat abastint el supermercat: durant aquesta estona el soroll al carrer no ha superat els 60 decibels, els mateixos que emet una conversa entre dues persones.

Mercadona va impulsar les descàrregues nocturnes silencioses el 2003 per evitar molèsties als veïns i reduir l'emissió de gasos contaminants. Actualment són una realitat en 105 dels més de 250 supermercats que la companyia té a Catalunya, la majoria a Barcelona, Tarragona i les seves àrees metropolitanes.

"L'objectiu és transportar més amb menys vehicles", assenyala el coordinador de Transports de Mercadona a Catalunya, Josep Maria Balcells, que explica que els camions arriben al supermercat plens d'aliments i en marxen carregats de plàstics i cartrons per a ser reciclats i reutilitzats. Cada any més de 3.000 tones de plàstic es reciclen a Mercadona per fabricar les bosses amb un 50%-70% de material reciclat que utilitzen els clients.

Evitar sorolls

Amb el sistema de les descàrregues nocturnes silencioses, explica Balcells, es redueix tant la congestió del trànsit com la contaminació acústica i l'emissió de partícules en els nuclis urbans, a més de millorar l'eficiència del transport, l'ocupació de la via pública i les molèsties als veïns. "El mateix procés fet de dia suposaria utilitzar tres camions. De nit, utilitzem un tràiler que equival a tres camions". Els vehicles incorporen tota una sèrie de millores per evitar els sorolls. "Hem eliminat la plataforma elevadora perquè no hi hagi soroll hidràulic, hem incorporat un terra flotant que elimina el so del toro i hem format els treballadors perquè evitin qualsevol acció que pugui ser molesta per als veïns. El toro és elèctric, amb unes rodes especials que no deixen marca al carrer i que eviten el soroll de fregament".

Balcells reconeix que el cost econòmic de les descàrregues nocturnes silencioses és més elevat, però a canvi obtenen altres beneficis, com ara l'estalvi en combustible i emissions contaminants.

Menys combustible

José María Aguilera, un dels transportistes que efectua aquestes descàrregues, explica a l'ARA: "El mateix trajecte de dia suposaria 45 minuts més en hora punta, a banda de les molèsties que ocasionaria haver de tallar el carril. Jo he fet aquesta mateixa feina de dia i és molt estressant, no hi ha color amb poder fer-ho de nit".

Balcells explica que els beneficis són molt clars: amb les descàrregues nocturnes silencioses estem reduint a la meitat les emissions de CO 2 , òxid de nitrogen i partícules", assenyala, i conclou: "El que ens agradaria és preguntar-li a algun veí a quina hora venim a descarregar a les nostres botigues i que ens digués que no en té ni idea. Seria el millor senyal que no estem fent soroll i que no el molestem".