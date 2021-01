Joan Laporta: "Ajornar o suspendre les eleccions seria molt perjudicial per al Barça"

"Un país que pot anar a treballar és un país que ha de poder anar a votar", ha dit Joan Laporta en una roda de premsa a la seva seu l'endemà d'haver presentat més de 10.000 firmes per passar el tall per ser candidat. L'expresident blaugrana ha insistit que les eleccions s'han de celebrar. "El Barça ja no pot esperar més. Estem perdent oportunitats d'or, tant pel que fa al mercat d'hivern com per aplicar un pla de xoc per començar a revertir la situació econòmica: no s'han aprovat els comptes del curs 19-20 ni hi ha un pressupost per al curs actual, el 20-21, validat per l'assemblea".

I Laporta ha afegit: "Ajornar les eleccions, en el moment en què està el club, tindria unes conseqüències irreversibles. Aquest desgovern no es pot permetre més". Segons el precandidat, al seu parer, "no hi ha raons objectives de cap mena que no aconsellin celebrar les eleccions. Estic convençut que els poders públics es decidiran a celebrar-les". Laporta ha assegurat que els comicis es poden celebrar "amb les mesures de seguretat, amb diferents seus de votació, deu, repartides per diverses ciutats, per facilitar la participació". "L'horari de votació serà de dotze hores. Es pot anar a votar per trams. Amb totes les mesures que siguin necessàries. Si calgués, que crec que no farà falta, fins i tot es podria votar durant dos o tres dies diferents", ha insistit.

L'expresident del Barça també ha volgut sentenciar que, "al seu moment, amb un pic de la pandèmia més elevat que el d'ara, les autoritats permetien celebrar la votació del vot de censura". "Si hi ha excepcions per anar a treballar, també s'han de fer excepcions per anar a votar. El Barça necessita eleccions", ha rubricat l'advocat. Laporta també ha volgut diferenciar entre les eleccions catalanes del 14 de febrer, també en dubte, i les del Barça: "Són universos molt diferents, respecte a les eleccions catalanes. El Barça sempre ha sigut referent en l'organització d'eleccions".

Laporta, que s'ha tancat a incorporar altres precandidats que no han passat el tall al seu equip electoral, argumentant que ja té el seu equip i projecte, ha afirmat que no li preocupa quants precandidats acabin passant el tall. Per acabar, l'expresident blaugrana també ha celebrat la demostració de força que va suposar entregar més de 10.000 firmes: "Tenim moral guanyadora i tenim moltes ganes de poder celebrar les eleccions i guanyar-les per canviar la inèrcia negativa del club. El 2003 vam revertir una situació molt similar i l'experiència, en aquests casos, compta".