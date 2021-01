Demostració de força de Laporta amb més de 10.000 signatures

Joan Laporta ha aconseguit aplegar més signatures que mai malgrat la pandèmia, el fred, la falta de partits a l'estadi i el calendari amb festes nadalenques. L'expresident, aspirant a tornar a ocupar el despatx principal del Camp Nou, ha presentat 10.257 signatures en una demostració de força que el consolida com a principal favorit en les eleccions del 24 de gener, que continuen penjant d'un fil per l'evolució de la pandèmia. Víctor Font de la seva part, queda consolidat com alternativa amb 4.710 signatures, en unes eleccions on Toni Freixa, amb 2.821 i Emili Rousaud, amb 2.510, també confien en passar el tall. Unes eleccions amb dos, tres o quatre candidats. I amb la data ballant per culpa de la pandèmia. Divendres, el club es reunirà amb la Generalitat per decidir si la data segueix sent aquella del diumenge 24 de gener.

"Tenim la moral alta, estem amb esperit guanyador", ha dit Laporta, que ha agraït el suport del seu equip i ha deixat clar: "No veig raons per posposar les eleccions, s’haurien de fer el dia 24". "Arribem amb energia a aquesta segona part del partit", ha afegit. El seu equip de fet, ha explicat que el 73% dels avals rebuts són de fora de la seu de Barcelona. "Tant hi fa si passen dos, tres o quatre. Estem contents per la feina feta i encara ens queda explicar amb calma el nostre programa", comenten, satisfets, des de l'equip de Laporta.

Font, satisfet amb les seves signatures

Per la seva banda, Víctor Font es consolida com a alternativa a Laporta amb 4.710 signatures. “Agraeixo a totes aquelles persones que durant aquests dies han vingut a la seu o han anat a un dels més de 200 punts de recollida que teníem per fer-nos confiança i donar-nos el seu suport amb la seva signatura. Gràcies a tots els socis i sòcies per l’escalf i les múltiples mostres d’afecte que ens heu mostrat”, ha explicat l'empresari granollerí. L'equip de Font s'ha mostrat satisfet ja que ha reduït la distància amb Laporta respecte l'enquesta publicada en el seu moment al diari Mundo Deportivo.

Freixa i Rousaud, pendents de les validacions

A més de Laporta i Font, Toni Freixa i Emili Rousaud han aconseguit les 2.257 signatures necessàries. Toni Freixa ha aconseguit 2.821, una xifra que li permet tenir un coixí de més del 15% de possibles signatures no vàlides per passar el tall. "Les meves firmes són totalment netes" ha dit Freixa. Rousaud, amb 2.510 signatures, haurà de confiar que siguin gairebé totes bones per no quedar fora del tall. El comitè electoral del club haurà de ratificar ara si totes són vàlides per decidir qui aconsegueix ser oficialment aspirant a la presidència blaugrana. "El nostre equip ha fet una gran feina, per moments pensava que no ho podríem fer. Ara tenim un coixí per aspirar a ser candidats" ha explicat qui fou vicepresident de Bartomeu. Si el 10% de les seves signatures no són vàlides, Rousaud no passaria el tall.

Benedito, criticat pels altres precandidats

En canvi, Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Pere Riera i Jordi Farré no han passat el tall. El primer ha explicat que no aniria a les oficines del Camp Nou per presentar les signatures aplegades aquests dies. Farré, que s'hi presentava per segona vegada, s'ha quedat a prop del tall. "He aconseguit 2.082 signatures. Ara espero que tots els precandidats facin com nosaltres i les portin. I demanem al club que siguin exigents a l'hora d'analitzar totes les firmes. Malauradament, ens hem equivocat amb la campanya, la gent no ha entès allò de les pizzes i els tatuatges. La nostra estratègia era trobar signatures als bars i els han tancat tots", ha lamentat. Farré, per cert, ha afirmat que votarà Laporta. Xavi Vilajoana, directiu de la junta de Bartomeu, ha quedat fora de la cursa amb tot just 1.967 signatures.

La decisió de Benedito de no portar les signatures obtingudes ha generat debat entre els altres aspirants, davant el rumor de possibles oferiments per comprar signatures. “Cal actuar amb la responsabilitat que exigeix lliurar les signatures al club, perquè aquest és el mandat que se'ns ha donat als precandidats, exclusivament el de sol·licitar les seves firmes per dipositar-les a les oficines, i això independentment de si són suficients per convertir-se en candidat. Per això convido i demano als socis que han signat per aquesta precandidatura que es posin en contacte amb el club per evitar que la fi última de la seva signatura no sigui engrossir una altra candidatura”, s'ha queixat Toni Freixa. Mentrestant, Farré ha afirmat: "Alguns dels que han passat el tall no sé com ho han fet". I ha afegit: "Em van trucar i em van oferir signatures".

També Rousaud ha recordat com "van oferir-me signatures. Ara entrem en una fase on tothom diu que han passat coses, on et diuen si totes les signatures són bones. Com pots saber-ho si et deixen sobres a la porta i no saps d'on arriben?"

A la cita del Camp Nou no ha faltat Ferran Estrada amb la seva trompeta i la seva barretina. És el soci que més cops s'ha presentat a les eleccions del Barça.