Tusquets manarà fins que es pugui votar

En el supòsit que s’acabin suspenent les eleccions a la presidència del Barça, el club seguirà en mans de la junta gestora fins que es puguin celebrar els comicis. Segons els experts en dret esportiu, Carles Tusquets mantindria les seves atribucions com a president interí, tot i que seguiria tenint molt limitades les funcions com a mandatari. D’aquesta manera, el procés quedaria aturat i es reprendria quan les condicions sanitàries ho permetessin, amb els mateixos candidats que haguessin passat el tall de signatures i amb el mateix cens electoral. “Seria com posar la pausa al vídeo”, explica Xavier Albert Canal, advocat en dret esportiu.

Als Estatuts del Barça no es recull la suspensió del procés electoral perquè no s’havia previst un escenari amb pandèmia com l’actual. Segons detalla Canal, la junta electoral del club “no té potestat per suspendre les eleccions” i, per tant, hauria de recórrer a l’empara legal que li donés una instància superior: la secretaria general de l’Esport i el Procicat.

Ara bé, suspendre uns comicis només es pot fer “per causa de força major”, i “un estat d’alarma o un confinament ja ho són”, posa d’exemples. Tot i així, Canal, que no entra a valorar els riscos sanitaris, opina que amb les restriccions actuals es podria anar a votar, sempre que es permetés la mobilitat dels socis que no viuen al municipi on hi ha un punt de votació.

El procés no començaria de zero

Dilluns, el dia que les precandidatures lliuraven les butlletes al club, des d’alguns equips de campanya especulaven amb la possibilitat que, si s’interrompia el procés, s’hauria de tornar a començar de zero, fins i tot amb la recollida de butlletes. Això, segons l’advocat, “només passaria si s’anul·lessin les eleccions”. Una situació que tan sols es pot donar “si s’observa algun tipus de frau o irregularitat en el procés”. Però aquest no és l’escenari actual. Per tant, “es mantindrien les mateixes regles del joc, inclòs el cens, i l’únic que canviaria seria la data de les eleccions”.

Mentrestant, però, qui governaria el Barça? Doncs el mateix que ho està fent actualment, el president de la comissió gestora, Carles Tusquets. Si bé als Estatuts s’especifica que la gestora no pot estar més de tres mesos en el càrrec, tractant-se d’un cas de força major prorrogaria el seu mandat fins que es pogués votar. “El que no canviaria són les seves limitacions. Seguiria sense poder fitxar, comprometre despesa futura...”

Canal explica que, com que als Estatuts no s'inclou aquesta possibilitat, cal fixar-se en la llei de l’esport catalana. Però tampoc hi ha cap especificació sobre la qüestió. Així, convé revisar la normativa d’àmbit estatal, que preveu que aquests presidents interins allarguin el mandat fins que s’esculli un nou president.