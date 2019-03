Els estudis online guanyen nous adeptes

Poden estudiar des de qualsevol racó de món i a qualsevol hora, interactuen quan ho necessiten amb els docents i els companys d’aula virtuals i acaben obtenint una titulació que és igual de vàlida que si haguessin estudiat de manera presencial. Cada vegada més joves, tot i que encara són minoria, opten per aquesta modalitat que compta amb un ampli ventall d’oferta educativa, tant homologada com no homologada. “Fins fa uns anys, el nostre perfil d’estudiant era el d’un home o dona d’entre 30 i 40 anys que apostava per complementar els seus estudis o iniciar-ne de nous. Actualment ens estem trobant cada vegada amb gent més jove, de 20 o 21 anys, que aposten per estudiar amb nosaltres”, explica Mercè Mas, delegada territorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té 65.000 estudiants, la majoria residents a Catalunya.

Segons Mas, que estarà present a l’estand de la UOC durant el Saló de l’Ensenyament, molts dels joves que aposten per estudiar a distància combinen els estudis amb una feina o unes pràctiques professionals o bé decideixen marxar a viure una experiència a l’estranger sense haver d’abandonar els estudis temporalment. “Durant el Saló de l’Ensenyament tenim dos perfils de joves que s’interessen per nosaltres. El futur estudiant UOC que ve les tardes i caps de setmana i els que ens visiten al matí i que volen conèixer el nostre model d’aprenentatge com una opció de futur a tenir en compte. També ens venen junts pares i fills, interessats tots dos en el nostre mètode”, explica.

Itineraris a mida

Els cursos online es caracteritzen per una oferta educativa molt diversa, des dels ensenyaments oficials o cursos homologats fins a cursos no homologats o no oficials. Les seves temàtiques formatives també són molt variades, així com la flexibilitat perquè cada jove, segons les seves circumstàncies personals, pugui escollir l’itinerari que més li convé. L’IOC, l’Institut d’Ensenyament a Distància del Departament d’Educació, també ha vist incrementades les matrícules en els últims tres anys a conseqüència d’una millora en el ventall d’oferta, tal com explica el director general de centres públics de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray: “El perfil d’estudiant IOC és un jove de més de 18 anys que comptabilitza els estudis perquè no li és possible fer una formació presencial o que accedeix a diferents tipus de formació que en el seu moment no va cursar dins els terminis establerts”, explica. “Tenim 35.000 alumnes -curs 2018-2019-, 6.000 dels quals els anomenem visitants, és a dir, estan matriculats en un centre presencial i complementen l’oferta amb l’IOC. La nostra és una oferta singular, accessible, variada i adaptada”, diu.

A tenir en compte

Educaweb, el portal educatiu d’orientació acadèmica i professional amb 15 anys de trajectòria i 130.000 usuaris registrats, apunta alguns dels punts clau a tenir en compte en el moment d’escollir uns estudis a distància. La duració del curs i els terminis d’entrega de les activitats, la disponibilitat horària, el coneixement de les eines tecnològiques que s’utilitzaran durant el curs, el coneixement de com s’organitzarà la formació o com serà la comunicació amb el tutor i el professorat són alguns dels aspectes que recomana valorar abans de decidir-se per aquesta modalitat educativa.

PER QUÈ SÍ A DISTÀNCIA?

(Font: educaweb.com)

1. Facilita la formació a persones que, per raons d’activitat laboral, lloc de residència, edat o qualsevol altra raó personal no poden accedir als estudis presencials.

2. Flexibilitat horària per organitzar-se els temps d’estudi.

3. Possibilitat de compaginar els estudis amb altres activitats o obligacions laborals, socials i familiars.

4. Àmplia oferta de cursos.

5. Facilitat per escollir uns estudis relacionats amb els propis interessos i inquietuds reals en funció dels coneixements previs.

6. Es pot estudiar en centres formatius de gran prestigi sense necessitat de desplaçar-se físicament a la seva seu.

7. Els avenços i la sofisticació de les TIC permeten la implantació d’estructures i plataformes virtuals que fan incrementar la qualitat d’aquest tipus de formació.