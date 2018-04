Gas Natural Fenosa referma la seva aposta per la innovació amb l’InnovaHub

L’InnovaHub és un nou projecte d’Innovació de Gas Natural Fenosa a Barcelona. Es tracta d’un espai propi creat en el marc de col·laboració de Gas Natural Fenosa amb el clúster tecnològic Barcelona Tech City, un hub de referència internacional en el sector, i del qual la companyia és global partner. L’InnovaHub es concreta en un punt de trobada amb actors de l’ecosistema digital i tecnològic que impacten en el sector de l’energia. Un espai per connectar les empreses amb experts, emprenedors, innovadors i acadèmics de referència en l’àmbit de la innovació, i amb l’objectiu de crear solucions que redefineixin el futur del sector energètic.

De manera periòdica, l’InnovaHub acull trobades amb diferents actors, els Thematic Tracks, per analitzar l’impacte en el sector energètic de diferents tecnologies com el big data, l’IOT (internet de les coses), els sistemes blockchain o el learning machine, entre altres. Ahir mateix s’hi va celebrar un esdeveniment sobre digitalització i innovació en els mitjans de pagament, amb experts d’Espanya i Amèrica Llatina que van debatre sobre la qüestió explicant els propis casos d’èxit, les possibilitats que ofereix el mercat, els reptes a resoldre i l’impacte en consumidors i empreses.

Amb espai de coworking i disponibilitat per celebrar-hi community events, l’InnovaHub disposa també de servei de pitch mentoring, amb el qual l’equip de mentors de Gas Natural Fenosa i la xarxa d’experts d’InnovaHub aporten la seva experiència i coneixements a start ups digitals i tecnològiques per donar-los suport en el desenvolupament dels seus projectes i explorar possibles sinergies.

99 milions d'euros És la quantitat que ha invertit el 2017 Gas Natural Fenosa en innovació

L’InnovaHub de Gas Natural Fenosa està situat en l’espai propi de què disposa la companyia a l’edifici Pier01, al Palau de Mar de Barcelona, que acull la seu del clúster Barcelona Tech City.

Motor de creixement

Gas Natural Fenosa va invertir més de 99 milions d’euros en innovació durant el 2017. Aquesta inversió reforça el paper de la innovació com un dels motors de creixement de la multinacional energètica i com un element diferenciador per millorar-ne la competitivitat.

El Pla d’Innovació de Gas Natural Fenosa, que acompanya la Visió Estratègica de la companyia fins al 2020, busca implantar millores operatives i adoptar aquelles tecnologies que aporten més valor als negocis de l’empresa.

El Pla s’estructura en cinc grans àrees de treball: generació elèctrica, xarxes, clients, gas natural liquat (GNL) i robòtica i intel·ligència artificial.

Per desenvolupar aquest pla, la companyia ha adoptat un nou model d’innovació amb dos enfocaments. El primer se centra en el desenvolupament de solucions tecnològiques pròpies que responguin als reptes plantejats en la mencionada Visió Estratègica. El segon enfocament busca la tracció de l’ecosistema d’innovació oberta per trobar oportunitats, idees i talent.

“Per a Gas Natural Fenosa, la innovació i la tecnologia són claus per transformar la manera com desenvolupem la nostra activitat i anticipar-nos a les necessitats dels clients. El nostre objectiu és transformar les idees en serveis que puguin garantir un subministrament d’energia que sigui eficient, sostenible i segur”, assenyala Blanca Losada, directora d’Enginyeria i Innovació Tecnològica.