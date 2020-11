Els 53 segons d'horror a la Rambla: el judici mostra l'atropellament i la fugida del terrorista

Mai s'havien vist fins ara les imatges que van captar les càmeres de seguretat de la Guàrdia Urbana de Barcelona de l'atemptat a la Rambla el 17 d'agost del 2017. Són 53 segons que mostren com Younes Abouyaaqoub entra amb la furgoneta per la part superior del passeig i atropella els vianants fins al mosaic de Joan Miró. Les imatges s'han visualitzat durant el judici a l'Audiència Nacional i l'ARA ha decidit que no les reproduirà per respecte a les víctimes i per no contribuir a la propaganda jihadista. La seqüència comença amb una càmera de vista general ubicada a la part superior de la Rambla en què es pot veure com la furgoneta entra molt ràpidament pel passeig central dels vianants i a mesura que avança fa ziga-zagues per dirigir-se als extrems on hi ha més gent mentre la multitud fuig.

La següent càmera del vídeo que s'ha mostrat és de l'espai interior d'una floristeria de la Rambla on algunes persones es refugien mentre passa la furgoneta a tota velocitat. La tercera càmera de les imatges és una vista general a l'altura del mercat de la Boqueria que capta com la furgoneta atropella diversos vianants i finalment queda aturada sobre el mosaic de Joan Miró. En la seqüència també es veu que al cap de pocs segons Abouyaaqoub surt per la porta del conductor i un home se li acosta per intentar agafar-lo però el terrorista se'n va corrents. Són els 53 segons d'imatges que, com han explicat els Mossos d'Esquadra que van recollir-les, no mostren tot el recorregut de 800 metres que va fer la furgoneta perquè faltarien uns 20 segons –entre la càmera superior de la Rambla i la de la Boqueria.

L'agent que va muntar aquest vídeo ha concretat que la seqüència passa entre els minuts 16.52 h i 16.54 h de la tarda del 17 d'agost, en la qual Abouyaaqoub va assassinar 14 persones i en va deixar més d'un centenar de ferides amb l'atropellament. A continuació, els Mossos van resseguir amb altres càmeres la fugida del terrorista des de la Boqueria fins a la Zona Universitària de Barcelona. Les imatges el mostren algunes estones corrent i altres caminant per diversos carrers. El van captar les càmeres del CCCB i la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Model al carrer Entença i de la Facultat de Farmàcia de la UB a l'avinguda Joan XXIII –són les últimes a les 18.15 h–. En el següent vídeo es veu el Ford Focus amb el qual Abouyaaqoub, després de matar l'home que el conduïa, envesteix un control dels Mossos a l'avinguda Diagonal.

Tres dies sense cap imatge

El terrorista de la Rambla abandona el cotxe a Sant Just Desvern, on a les 19.00 h el seu mòbil deixa de donar senyal. Els Mossos no el tornen a captar en imatges fins al cap de tres dies, el 20 d'agost, amb les càmeres d'una gasolinera a Cervelló, a uns 25 quilòmetres de Sant Just. Són les 22.33 h i mostren Abouyaaqoub en solitari que porta una roba diferent del dia de l'atemptat i una bossa i remena els contenidors. Al cap d'una hora les càmeres de la gasolinera el tornen a enregistrar buscant dins els contenidors. El següent vídeo és del 21 d'agost a les 10.11 h en una gasolinera a Sant Cugat Sesgarrigues, a uns 12 quilòmetres de l'anterior. Al cap de mitja hora, a les 10.42 h, les càmeres d'una empresa d'un polígon de Sant Pere Molanta el graven corrents perquè el terrorista estaria escapant-se d'un centre comercial del municipi on havia assaltat una dona.

Tot i que no tenen imatges, els Mossos han situat Abouyaaqoub entre les 11.00 h i les 13.00 h del mateix dia en una masia de Subirats perquè hi van trobar empremtes seves. L'últim vídeo que s'ha reproduït al judici ha sigut el que va enregistrar l'helicòpter de la policia catalana el 21 d'agost a les 15.34 h a Subirats, a la zona on els agents el van abatre. Els Mossos que van inspeccionar l'escena després de la mort han declarat que van localitzar a prop del cadàver unes ulleres de sol, dos ganivets de taula, un altre ganivet i una funda, les sabates –anava descalç– i un artefacte d'explosius simulat fet amb quatre tubs de plàstic, paper d'alumini i cables elèctrics. A la mà esquerra portava un rellotge i anava vestit amb uns pantalons carabasses i una samarreta blanca amb una camisa per sobre.

En la recollida d'imatges, els agents també van utilitzar les càmeres d'una oficina bancària de Parets del Vallès que el 17 d'agost a les 12.50 h van captar Abouyaaqoub entrant al caixer. Van servir per identificar-lo com l'autor de l'atemptat a la Rambla i es van difondre per trobar-lo. Llavors anava amb un polo de ratlles blanques i fosques, el rellotge i les ulleres de sol, la mateixa vestimenta que duia després de l'atropellament en la fugida per la Boqueria.