26 de maig del 2017: el compte enrere dels atemptats del 17-A

El 26 de maig del 2017 va ser un punt d'inflexió per a la cèl·lula del 17-A. Segons els Mossos d'Esquadra, aquell dia, el primer del Ramadà, els joves de més edat que integraven el grup terrorista es van reunir amb els més petits en un parc de Ripoll per anunciar-los la intenció de cometre uns atemptats. En aquella trobada ja es va parlar de fer un atac a la Sagrada Família, tal com va declarar després de quedar detingut un dels acusats al judici, Mohamed Houli Chemlal, ferit en l'explosió d'Alcanar. Els investigadors estan convençuts que el 26 de maig es va activar el compte enrere per començar a preparar el pla inicial d'atemptar amb explosius i el material que calia.

Els mossos que han intervingut aquest dimarts van elaborar un informe cronològic dels fets en què recollien la participació dels membres de la cèl·lula. Els investigadors han explicat que pocs dies abans de la reunió al parc de Ripoll s'havien fet les primeres cerques a internet sobre explosius. Al juny, el dia que acabava el Ramadà, diversos integrants del grup jihadista van coincidir al xalet d'Alcanar. Al juliol es van fer diverses compres de precursors d'explosius –el material per fabricar-los–, però els mossos han precisat que va ser a partir del 14 d'agost quan haurien començat a muntar els cinturons que volien fer servir. Segons els investigadors, llavors també va ser quan van gravar els vídeos que mostren com ho preparen i en què fan altres proclames.

El 13 d'agost al vespre, de fet, la major part dels membres de la cèl·lula s'havien trobat a Ripoll per últim cop, un fet "excepcional" perquè aleshores ja passaven molt de temps a Alcanar. La matinada del 14 d'agost es va produir un viatge "decisiu" per als Mossos perquè dos vehicles –la furgoneta de l'imam i l'Audi A3 utilitzat en l'atemptat a Cambrils– es van traslladar de Ripoll a Alcanar aplicant "un sistema de contravigilància": l'Audi A3 anava al davant i la furgoneta a més distància i es van registrar moltes trucades entre ells. Els investigadors han considerat que el cotxe garantia que no hi hagués cap control abans que passés la furgoneta, que es desconeix què transportava a dins.

"Si hagués parlat hi hauria menys morts"

En aquesta sessió del judici a l'Audiència Nacional els advocats dels acusats han insistit amb les seves estratègies. La de Houli Chemlal vol que el tribunal li apliqui un atenuant i per això ha intentat demostrar que el seu client, amb les primeres declaracions, va donar informació als Mossos, però la jugada no li ha sortit bé perquè un investigador ha assegurat que si l'acusat hagués aportat dades potser no hauria passat l'atac a Cambrils: "Segurament si hagués parlat hi hauria menys morts". El de Driss Oukabir ha continuat posant en dubte que sigui un membre de la cèl·lula i per això ha demanat que es concretés quan el seu client hauria passat a formar part del grup. "No podem objectivar el moment exacte", ha admès un mosso, tot i que ha mantingut que Oukabir va llogar la furgoneta de l'atropellament a la Rambla coneixent el pla d'atemptar.

El jutge que presideix el judici del 17-A, Alfonso Guevara, ha preguntat als investigadors per dues trucades que van fer el 17 d'agost a les 14.17 h i a les 15.09 h a un germà gran dels Abouyaaqoub. El motiu és que s'havia trobat un cotxe a nom seu aparcat al xalet d'Alcanar i llavors encara no es vinculava l'explosió amb el terrorisme. Al principi de la jornada, Guevara ha rebutjat que declari com a testimoni la subdirectora de recursos humans del departament d'Interior, que, segons consta en un informe publicat pel digital El Món, ha admès que s'han utilitzat productes caducats resetejats per fer proves d'ADN. L'advocat d'Oukabir ha qüestionat els resultats biològics aportats pels Mossos i per això volia que intervingués al judici.