Els terroristes van anar a un casino de Salou abans dels atemptats

Poc abans de l'atemptat del 18 d'agost a la matinada al passeig Marítim de Cambrils, alguns terroristes van anar al casino Las Vegas de Salou. Ho han explicat dos treballadors del local que han declarat com a testimonis al judici del 17-A. El primer ha sigut un vigilant de seguretat, que ha assegurat que va veure set membres del grup "diverses vegades" els dies anteriors als atacs terroristes durant la franja de tarda i nit. "Estaven jugant a la ruleta i van crear bastants conflictes. Vaig haver d'actuar i els vaig cridar l'atenció. M'hi vaig discutir i no em va quedar més remei que fer-los fora. Un portava un ganivet al cul", ha assegurat.

Tot i que el vigilant no ha sabut concretar al tribunal quan es va produir l'incident, en la declaració que va fer als Mossos –inclosa al sumari de la causa judicial– va dir que havia sigut el dia de l'atemptat a Cambrils. Llavors va identificar Mohamed Hichamy, que va liderar l'atac al passeig Marítim i hi va ser abatut, com el que portava el ganivet. També va identificar Moussa Oukabir i Saïd Aalla, dos participants més en l'atemptat a Cambrils i abatuts pel mateix mosso, entre els assistents del grup aquell dia. El vigilant ha recordat que quan va preguntar a Hichamy què feia amb el ganivet, ell li va respondre: "Aquí no, amic". I ha admès que no es va adonar que pogués estar vinculat amb una acció terrorista.

El testimoni ha explicat que no va poder deixar-hi entrar Oukabir perquè era menor d'edat, i que li va sorprendre que, segons la documentació dels nois, un d'ells havia nascut a Melilla. L'altra treballadora que ha intervingut al judici ha assegurat que l'últim cop que els va veure va ser el dia de l'atac a Cambrils, tot i que hi havien anat alguns dies anteriorment. "Unes tres o quatre vegades la mateixa setmana. Vaig veure'n quatre i tenien una actitud xulesca", ha dit. L'empleada ha afegit que va identificar els que havia reconegut amb les fotos que li van mostrar els Mossos quan van anar al casino a recollir les imatges de les càmeres de videovigilància.

Documentació a Canovelles

En la novena sessió del judici a l'Audiència Nacional ha declarat un agent de la Policia Local de Canovelles, al Vallès Oriental, que el març del 2018 va alertar els Mossos que al dipòsit d'objectes perduts de la comissaria hi havia documentació d'Aalla. L'agent estava comprovant els objectes i li va sortir que Aalla tenia un requeriment. El policia no ha sabut concretar on ni quan es va trobar aquesta documentació perquè va ser un altre company del cos qui la va recollir al carrer i aleshores va passar a formar part de l'inventari d'objectes perduts.