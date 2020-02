Neix l’Aliança Catalunya 2030, un gran pacte de país per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Un total de 33 organitzacions i entitats catalanes procedents de l'àmbit universitari, del tercer sector, del món local, sindicats, representants de la gent gran, del col·lectiu LGTBI o defensors de la conservació del medi ambient han sigut les primeres a adherir-se a l'Aliança Catalunya 2030. L'aliança serà una gran coalició de país per compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de l'Agenda 2030, amb l'objectiu final d'aconseguir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible fixats per Nacions Unides.

L'Aliança Catalunya 2030 va començar a caminar divendres al Recinte Modernista Hospital Sant Pau, en un acte que va comptar amb la participació del President de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch. En l'acte, 33 organitzacions pioneres a Catalunya en l'impuls d'actuacions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible van llegir i signar aquest acord, que ara vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del país al llarg dels pròxims mesos.

Les primeres entitats adherides a l'Aliança Catalunya 2030, que ha sigut impulsada pel Govern català, són: Ajuntament de Barcelona; Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP); Associació Catalana de Municipis (ACM); Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE); Associació Respon.cat; Cercle d'Economia; CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); Comissions Obreres de Catalunya (CCOO Catalunya); Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Consell Català de Cooperació al Desenvolupament; Consell de la Gent Gran; Consell General de Cambres de Catalunya; Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC); Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC); Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya; Consell Nacional LGBTI; Consorci de Salut i Social de Catalunya; Creu Roja Catalunya; Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona); Diputació de Barcelona; Diputació de Girona; Federació de Municipis de Catalunya; Foment del Treball Nacional; Fundesplai; Institut Català Internacional per la Pau; ISGlobal; PIMEC; SciTech DiploHub; Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; UGT de Catalunya; UNICEF Comitè Catalunya; Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Xarxa Regional Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya.

El document signat és un text breu que defineix una visió compartida sobre com contribuir des de Catalunya a avançar en la consecució dels ODS. El text defineix el rol i el compromís que han d'adquirir els diferents agents socials (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, amb l'objectiu “fer de Catalunya i el món un lloc millor l'any 2030”.

Tots els actors públics i privats de Catalunya poden aportar els seus compromisos amb el desenvolupament sostenible i integrar-se en l'Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país que permetrà la participació de tota la societat civil en l'esforç col·lectiu per aconseguir els ODS.

Els passos per posar en pràctica l'Agenda 2030 a Catalunya

L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015, és el full de ruta global per fer front als grans reptes de la humanitat. Amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és una agenda per erradicar la pobresa i les desigualtats, garantir una vida saludable, segura i pacífica per a les generacions actuals i futures, així com defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat de gènere. A més, insta a protegir el medi ambient, fer front al canvi climàtic, desenvolupar economies dinàmiques i inclusives i garantir el treball digne per a tothom.

Per aconseguir els ODS, l'ONU encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses, motiu pel qual el Govern de Catalunya va aprovar, el 25 de setembre del 2019, el Pla nacional per a l'Agenda 2030, que inclou 920 compromisos transversals per aconseguir els ODS.

Nacions Unides també fa una crida a crear aliances per posar en pràctica l'Agenda 2030. Per això des de Catalunya s'ha impulsat l'Aliança Catalunya 2030, que permetrà la participació de tota la societat civil en l'esforç col·lectiu per aconseguir els ODS.

L'impuls d'aquesta aliança és una fita important quan només queden 10 anys per arribar al 2030. Catalunya contribueix així a la Dècada d'Acció Global declarada per Nacions Unides per accelerar la implantació de l'Agenda 2030.