Catalunya lidera un projecte de la UNESCO d’esport i desenvolupament global

L’esport ha demostrat tenir un enorme potencial com a motor de la transformació social i el desenvolupament sostenible, fomentant valors a través d’un llenguatge universal. En el marc de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’esport afavoreix la salut, l’educació inclusiva i equitativa, la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes, les societats justes i pacífiques, i facilita xarxes i aliances.

La UNESCO va aprovar el Pla d’Acció de Kazan amb l’objectiu de potenciar l’esport i l’activitat física pel desenvolupament global i la pau l’any 2017, en el marc de la Sisena Conferència de Ministres d’Esports a la ciutat russa de Kazan. El Pla està compost per cinc accions, que giren al voltant de la generació, compilació i visualització del coneixement i la recerca de polítiques públiques d’esport i activitat física, i mesurar com aquestes contribueixen al compliment dels ODS. L’Acció 1 està liderada per l’Institut de Tecnologia Tralee, d’Irlanda; l'Acció 2, pel Secretariat de la Commonwealth; l'Acció 3, pel Consell d'Europa; i l'Acció 4, pel Govern de Suïssa. Catalunya lidera l’Acció 5.

Es tracta d’un projecte transversal de Govern impulsat pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i el Departament de la Presidència, a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, amb la col·laboració de la Delegació del Govern a França, per promoure l’esport com una eina estratègica per al desenvolupament individual i col·lectiu, la resolució de conflictes, la convivència, la inclusió i la cultura de pau.

Intercanvi de bones pràctiques

L’Acció 5 liderada per Catalunya té com a objectiu construir un mecanisme d’intercanvi d’informació internacional sobre polítiques públiques d’esport i activitat física d’arreu del món. D’aquesta manera, les impulsarà i enfortirà donant suport a la capacitació de les administracions públiques competents en l’àmbit de l’esport i impulsant noves eines i bones pràctiques internacionals. La proposta del Govern es va presentar oficialment davant la UNESCO a finals de setembre amb una intervenció de la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Elisabet Nebreda, a la reunió del Comitè Intergovernamental per a l’Educació Física i l’Esport (CIGEPS), format per representants experts en el camp de l’educació física i l’esport de divuit estats membres de la UNESCO.

Amb el lideratge de l’Acció 5 del Pla d’Acció de Kazan, Catalunya fa un pas endavant per fomentar l’esport i l’activitat física com a motor de la transformació social. Ho fa des de la voluntat de sumar actors, intercanviar experiències i, en definitiva, millorar la vida de les persones arreu del món, en especial aquelles que es troben en situació de més vulnerabilitat. Es tracta d’una aliança amb l’objectiu de cercar, analitzar, avaluar i promoure la implementació de les millors polítiques públiques d’esport i activitat física. També és una ocasió per connectar Catalunya amb actors internacionals de l’àmbit polític, social, esportiu, acadèmic i de la societat civil organitzada. El Govern veu aquest lideratge com un repte i, alhora, com una oportunitat per enfortir el multilateralisme i contribuir a la pau i la defensa dels principis fonamentals que recullen els drets humans i l’Agenda 2030. Uns principis amb els quals el Govern de Catalunya està compromès.

Com treballa el Govern en l’Acció 5?

El Govern ha constituït dos grups de treball amb la participació d’un representant de la UNESCO. D’una banda, un grup d’investigadors acadèmics de Catalunya i de països d’arreu del món de reconegut prestigi internacional, amb qui estableix la metodologia de treball, recull i sistematitza la informació i les bones pràctiques. De l’altra, un Comitè Director, que en valida formalment els continguts i la metodologia, i vetlla per la correcta implementació de l’Acció 5. Una plataforma digital allotjarà la informació i les evidències analitzades i, més enllà de sistematitzar-les, s’orientarà a generar nous coneixements, impulsar estratègies i xarxes d’aliances que promoguin metodologies per fer de les polítiques públiques d’esport i activitat física veritables eines de transformació social, pau i desenvolupament global.

El Govern aposta per l’esport com a eix estratègic de la política pública de desenvolupament des del 2016 i l’octubre de 2019 va organitzar el Congrés Esport i Cooperació Internacional. La trobada, pionera arreu del món, va reunir més de 180 persones expertes provinents d’entitats i organitzacions vinculades a l’esport, el desenvolupament i la cooperació, tant a nivell nacional com internacional. En aquest sentit, el Govern preveu la celebració d’un segon congrés internacional per continuar avançant en aquesta estratègia.